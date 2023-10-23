朱學恒遭起訴 鍾沛君批：朱寧可告發自己卻從未道歉

鍾沛君今發聲明表示，朱學恒從去年案發迄今從未道歉，「他寧可做出『告發自己』的可笑行為，仍未向我道歉」，已委任律師提告。（翻攝臉書，本報合成）

2023/10/23 13:56

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〔記者蔡思培／台北報導〕名嘴朱學恒被台北市議員鍾沛君指控，二度在餐會中將她「壁咚」在牆上，強吻嘴唇及摟抱，朱事後發文道歉，並向台北地檢署告發自己，朱今被依強制猥褻罪起訴。鍾今發聲明表示，朱學恒從去年案發迄今從未道歉，「他寧可做出『告發自己』的可笑行為，仍未向我道歉」，已委任律師提告。

鍾沛君表示，在她揭露事件、檢察官啟動偵辦至今100多天，她在首次庭訊就與檢察官約定暫停發言，嚴守偵查不公開；很高興終於能對各種關心與支持表達感謝，她除對提供的證據有信心，也相信司法仍有正義。朱學恒自去年8月6日案發迄今從未向她道歉，朱寧可做出「告發自己」的可笑行為，仍未向她道歉。

鍾沛君也說，在案件曝光後就已經委任律師提告，並未如外傳本人不告。鍾以「忍辱負重」形容這100多天來的寫照。她已訴諸司法，並與檢察官約定偵查不公開，就必須冷眼沉默，暫時忍受朱學恒重開頻道，接受抖內的行逕。鍾也說，在她沉默期間，要忍受各種謠言滿天飛，某些親近朱學恒的名嘴更「不是親嘴，是親額頭」、「都成年人了，哪有這麼天真」等無恥言行。鍾表示，「事實只有一個，就是強制猥褻，我不求你們有臉面對我，但求你們還有臉面對自己」。

鍾沛君透露，事件爆發初期確實收到很多關懷與問候，知名綠營側翼粉專名嘴們一個個讚聲叫好，反而有不少藍營支持者提出質疑，認為朱學恒是「友軍」，對於打擊民進黨有幫助，她為什麼不能忍一忍就好。不過鍾說，在她針對雲豹能源議題攻防、批評立委賴品妤後，很多曾讚聲叫好的綠營側翼名嘴們又變臉了，還說著讓她難以理解是不是反串的語言，如「當時我們支持妳，現在看來不需要了」。

鍾質疑，這類留言要表達的是，因為她指控的對象當時被視為藍營「友軍」，所以才支持，當她批評綠營，就不值得支持？原來這些支持不是出於價值，不是出於是非，而是看倒霉的是誰，來選擇性支持？甚至，是一種交換？

鍾沛君也說，她寧可相信那是部分人的想法，但是她留意了一下，早先支持她指控朱學恒的綠營黨公職民代，有頭臉的人物，沒有對後來這些對我的攻擊，有隻字片語，「所以有人說，賴清德主席，帶領民進黨反省了？我連冷笑都不屑」。

鍾沛君說，她在揭露事件的文末就寫道「不用把我當成受害者」，因為她不願成為刻板印象的受害者，縱然她有情緒、在一些時刻感覺自己碎成碎片，但更多時候要自己如常生活、努力工作，因為生命中還有值得珍視保守的快樂。鍾最後表示，她從不預期自己的公道，會來自於什麼給予，「會去掙，為此戰鬥！」她也感謝律師的專業與信心加持，以及另一半的無條件支持。

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