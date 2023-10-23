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「#MeToo」案首宗起訴 朱學恒被依強制猥褻罪起訴

朱學恒今天被依強制猥褻罪起訴。（資料照）

朱學恒今天被依強制猥褻罪起訴。（資料照）

2023/10/23 09:35

〔記者錢利忠／台北報導〕「#MeToo」事件爆發後，名嘴朱學恒被台北市議員鍾沛君指控，曾兩度在餐會中，將她「壁咚」在牆上，強吻嘴唇及摟抱，朱事後發文道歉，並向台北地檢署告發自己；檢方認定朱涉2度違反女方的意願，且僅告發自己卻沒認罪，今依可處5年以下徒刑之強制猥褻罪將朱起訴。

檢方調查，去年8月6日晚上，朱學恒主動邀約鍾沛君到北市大安區某餐廳餐敘，朱趁同包廂的其他友人離開後，只剩他與鍾沛君獨處之際，起身坐到她的隔壁，先以雙手壓住鍾的肩膀，將她固定靠在牆壁，再強吻其嘴唇，長達數秒。

鍾沛君立即轉頭及挪開嘴唇，朱才回到座位，沒想到，此時朱見她呆坐原地、不知所措的模樣，竟又起身走向她，接著一手壓住鍾的肩膀、一手拉摟住其手臂，不顧女方死命掙脫及將頭撇開，二度強吻鍾沛君嘴唇得逞。

今年6月，朱學恒被揭露此事後，朱一度發文道歉並宣布無限期停止活動；朱庭訊時「否認」對鍾沛君猥褻，供稱他當時喝醉酒，不知道發生什麼事情。

檢方比對朱及鍾沛君的說詞，考量女方指證歷歷，且朱雖告發自己卻沒有認罪，認定朱此舉已涉及2次強制猥褻，考量朱在短時間內及同一地點，連續犯下2次犯行，應視為接續犯，建請法院論以1罪。

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