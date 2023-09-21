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涉強吻性騷鍾沛君 朱學恒轉為強制猥褻「偵字案被告」出庭

庭訊至今早10時30分結束，朱學恒訊後獲請回，他面對鏡頭僅表示：「今天沒有評論」。（記者錢利忠攝）

庭訊至今早10時30分結束，朱學恒訊後獲請回，他面對鏡頭僅表示：「今天沒有評論」。（記者錢利忠攝）

2023/09/21 10:30

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨台北市議員鍾沛君公開指控，曾兩度遭名嘴朱學恒在餐會中強吻嘴唇及摟抱，朱則發文道歉，指願接受後續相關法律流程；台北地檢署婦幼專組於7月5日首度以「被告身分」傳喚朱，朱獲請回後，近日則與「雪乳戰神」郭鬼鬼合體直播，引來網友開罵，北檢今再次傳喚朱到庭，全案也從被告或案情不明的他字案，轉為有明確被告及強制猥褻案由的「偵字案」。

今早9時30分，朱學恒以偵字案被告身分被北檢傳喚到庭，庭訊至10時30分結束，朱訊後獲請回，他面對鏡頭僅表示：「今天沒有評論」。

朱學恒於6月被鍾沛君發文揭露性騷一事後，朱一度發文道歉宣布無限期停止活動，不過他於今年7月初即開始上傳影片，本月7日還合體「雪乳戰神」郭鬼鬼直播，吸引千人關注，朱也遭網友開罵：「當台灣人都有健忘症！」

「#MeToo」事件爆發後，朱雖向北檢告發自己涉及性騷擾，但他只檢附鍾的臉書內容當事證，並未主動向檢方承認，自己有無對鍾做出哪些踰矩的行為。針對朱告發自己的舉動，檢方也不認為是「自首」或「投案」。

鍾沛君先前公開指控，事發後從未要求任何賠償，只要求朱學恒往後不要靠近自己，而當時朱所簽下切結書內容，也同意盡一切可能遠離，未料過幾個月後，朱學恒就毫不避諱屢屢出席相同通告，等同一而再、再而三挑戰自己底線，甚至還在同台時當面談論他最不該討論的性騷擾事件，因此下定決心不再忍耐。

對於朱學恒赴北檢自行告發自己性騷擾，鍾沛君曾憤怒指出，任何有法律知識的人都會覺得此舉非常荒唐，朱的舉動只是再向大家證明他毫無悔改之意，若覺得自己做錯了，早應在幾個月前就去自首，而非現在浪費司法資源博取大眾眼光，營造悔改形象、演一齣司法大戲。

庭訊至今早10時30分結束，朱學恒訊後獲請回，他面對鏡頭僅表示：「今天沒有評論」。（記者錢利忠攝）

庭訊至今早10時30分結束，朱學恒訊後獲請回，他面對鏡頭僅表示：「今天沒有評論」。（記者錢利忠攝）

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