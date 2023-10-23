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辦公室租約到期遭拆 張綱維率前員工砸蛋抗議

「搶救遠航行動聯盟」成員拉布條，表達不滿。（記者丁奕攝）

「搶救遠航行動聯盟」成員拉布條，表達不滿。（記者丁奕攝）

2023/10/23 13:00

〔記者丁奕／台北報導〕遠東航空自2019年底停飛，其辦公大樓向台北國際航空站的土地租約於2020年3月31日到期，民航局已向法院聲請，今（23日）強制執行要拆屋還地。遠航前董事長張綱維也帶領「搶救遠航行動聯盟」成員到場砸蛋、拉布條，表達不滿。

今日大約十幾位抗議成員，於現場拉起布條，以蛋洗地表達抗議，遠航前董事長張綱維表示，遠航與交通部、民航局的官司仍在進行中，還未有最終結果，民航局就急著拆除，顯示民航局的心虛。

張綱維委任律師謝協昌表示，當初遠航副董事長未經授權即告訴民航局會停飛，民航局以此認定遠航要停飛，並因此撤照，並不合理。

今日除張綱維、遠航前員工外，前政治人物、記者、現任壹傳媒總編輯璩美鳳也到場砸蛋抗議。

張綱維被控掏空遠航35.8億元，台北地檢署2020年7月依證券交易法之特別背信罪起訴，台北地院審理中，張綱維現以1億元交保在外；遠東航空被民航局廢止民用航空運輸業許可證、註銷許可證及獲配航權後，也不服提起行政訴訟，於今年2月敗訴確定。謝協昌表示，目前已提出再審。

民航局今早也發布聲明指出，遠東航空承租松山機場土地之合約於2020年3月31日到期，但土地一直未清空歸還，松機訴請拆屋還地，法院去年判決確定，遠航應將遠航辦公大樓拆除，並將占用之土地返還臺北站。

民航局說明，台北站去年10月根據判決，向法院聲請強制執行，法院於去年12月26日與今年6月21日兩度辦理履勘，遠航於第二次履勘時，承諾將自行拆除建物，並根據法院要求，於6月30日提報拆除期程，承諾於今年8月29日前動工拆除，法院同意給予遠航自行拆除、清空時間，期限至8月31日止。

民航局表示，因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，松機已報請法院強制執行，法院通知將於今日執行，依法院通知，配合辦理相關作業。

前政治人物、記者、現任壹傳媒總編輯璩美鳳到場砸蛋抗議。（記者丁奕攝）

前政治人物、記者、現任壹傳媒總編輯璩美鳳到場砸蛋抗議。（記者丁奕攝）

張綱維委任律師謝協昌。（記者丁奕攝）

張綱維委任律師謝協昌。（記者丁奕攝）

民航局今日拆除遠東航空辦公室，遠航前員工到場砸蛋抗議。（記者丁奕攝）

民航局今日拆除遠東航空辦公室，遠航前員工到場砸蛋抗議。（記者丁奕攝）

民航局今日拆除遠東航空辦公室，怪手已進駐建物後方空地。（記者丁奕攝）

民航局今日拆除遠東航空辦公室，怪手已進駐建物後方空地。（記者丁奕攝）

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