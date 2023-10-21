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詐團手法翻新！外送員淪車手 台鐵置物櫃取簿被查獲

詐騙集團利用外送員前往置物櫃取單。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團利用外送員前往置物櫃取單。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/21 21:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察局近期發現，經常有外送員前往車站內的置物櫃取物，偵辦發現，竟是詐團利用外送員到置物櫃拿取人頭帳戶存摺、證件等物，以製造斷點躲避刑責。鐵警局刑警大隊目前已查獲5件類似案件，並加強對車站內的櫃物櫃巡邏中。

鐵路警察局刑警大隊表示，警方是在執勤時發現，有外送員至車站置物櫃取物情形，因與一般旅客使用置物櫃的情形有異，經前往關心發現所取物品為數張金融卡，有違反新修正的洗錢防制法之虞，便帶回調查。

警方表示，詐騙集團利用向外送業者下單方式，讓外送員至指定地點提取人頭帳戶之存摺、證件或信用卡等物品，以製造斷點躲避刑責。

鐵路警察局清查，從2023年6月迄今已查獲5件類似案件，根據無正當理由收集他人帳戶，或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能會面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科3千萬或1百萬元以下罰金。

警方表示，民眾切勿提供自己的存摺、金融卡或證件給他人，以免觸法，亦提醒外送員及外送業者，受理外送業務應保持警覺，若有受理前往交通運輸車站置物櫃取件時，可主動聯繫警方陪同取件，以避免遭犯罪集團利用成為幫助犯。

外送員前往置物櫃取單。（記者劉慶侯翻攝）

外送員前往置物櫃取單。（記者劉慶侯翻攝）

外送員取簿流程圖。（記者劉慶侯翻攝）

外送員取簿流程圖。（記者劉慶侯翻攝）

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