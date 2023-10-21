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神明豈容搶匪？搶老嫗背包躲「輔順將軍廟」 3小時被捕

警方抓到躲藏於輔順將軍廟的林嫌。（警方提供）

警方抓到躲藏於輔順將軍廟的林嫌。（警方提供）

2023/10/21 12:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕有多項前科的林姓男子近期積欠卡債數萬元，缺錢甚窘之下，今天清晨先偷機車，再騎機車搶70多歲老嫗的背包，老嫗被嚇得摔倒擦傷，中市警局一分局透過監視器，3小時內抓到躲在中市順天宮輔順將軍廟的林男，疑似有毒癮的他，坦承缺錢而行搶，全案依搶奪罪偵辦，警方打趣說，輔順將軍庇佑百姓，是地方的保護神，豈容搶匪藏匿於此？

台中市在20年前，機車搶奪案發生率頗高，但這10年來因監視器愈來愈普遍，已極少發生騎機車行搶的刑案，此案發生後，台中市警局第一分局分局長吳燕山今天上午還贈與一個紅包，給受擦傷的老嫗壓驚，老嫗也甚感驚訝說，她聯繫家人，家人都還沒到一分局的西屯派出所（案發轄區），警察就告訴她抓到人了，「效率有夠好」。

一分局偵查隊調查，林男有多項前科，他近日缺錢，又欠卡債，今天清晨到大里區某超商前偷機車，騎贓車到中市西區，隨機挑選下手目標時，今天清晨5時許，見年邁老嫗獨自揹著背包外出，想到市場買祭品，再返回苗栗苑裡老家重陽祭祖，林男遂從後方，騎機車迅速搶走老嫗背包，老嫗當場嚇得摔倒，手腳略擦傷，但並無大礙，西屯所接獲報案，趕緊把她帶到所內錄製筆錄，並調閱監視器，很快掌握搶嫌的逃逸路線。

偵查隊發現搶嫌躲入中市順天宮輔順將軍廟（馬舍公廟），立刻派人緝捕，果然在廟埕抓到休息中的搶嫌林男，現場查獲疑似施打毒品用的針具，也找到老嫗背包內的財物，此人也坦承因缺錢而行搶，全案依搶奪罪移送法辦。

順天宮供奉的輔順將軍，是唐代精通醫術的武將馬仁，死後神格化，又稱「輔順公」、「舍人公」、「馬舍公」，至南宋紹興年間（西元1131年），宋高宗追封「輔順將軍」，百姓供奉為地方保護神。

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第一分局長吳燕山贈與老嫗紅包，給老嫗壓驚。（警方提供）

第一分局長吳燕山贈與老嫗紅包，給老嫗壓驚。（警方提供）

監視器拍到林男偷機車後，騎贓車隨機找犯罪目標的畫面。（警方提供）

監視器拍到林男偷機車後，騎贓車隨機找犯罪目標的畫面。（警方提供）

中市一分局偵查隊長涂志宏，說明3小時內抓到搶嫌的過程。（記者張瑞楨攝）

中市一分局偵查隊長涂志宏，說明3小時內抓到搶嫌的過程。（記者張瑞楨攝）

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