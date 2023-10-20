神轎「發爐」蘇花改隧道起火 花蓮特搜大隊長救駕撲滅

花蓮鳳林鎮壽天宮的神轎被燒到焦黑。（花蓮縣消防局提供）

2023/10/20 20:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一輛小貨車今天早上9點43分行經蘇花改仁水隧道內，疑因車上載的神轎香火沒有熄滅，風勢助長下突然起火還冒出濃煙，所幸跟車在後的是花蓮縣特種搜救大隊大隊長簡弘丞及義消，立刻下車幫忙「救駕」撲滅火勢。簡弘丞說，「滅火是份內事」，能幫到神明很高興。

起火地點在台9線157.2K的蘇花改仁水隧道內，花蓮縣消防局特種搜救大隊大隊長簡弘丞說，開車進入隧道時就發現前方傳來陣陣煙味，車子放慢速度保持安全距離，沒想到前方小貨車後車斗冒出的煙霧愈來愈大，接著冒出明火，小貨車駕駛發現，停在隧道避車道。

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簡弘丞與車上義消立刻下車幫忙，由於火勢突然變大、濃煙滾滾，信眾情急之下徒手去搶救，手掌還遭燙傷，現場除通報119由特搜大隊和仁分隊前往救援，簡弘丞也趕快以隧道內的滅火器、拉20公尺外的消防栓水線前來滅火，加上隧道內自動灑水系統、排煙系統同步啟動，幾分鐘內火勢撲滅，和仁分隊趕到前火勢已撲滅，但神轎已被燒到焦黑，有一名信眾手掌燙傷，由救護人員包紮後送醫。

簡弘丞說，詢問貨車上信眾得知，神轎內有香火沒有熄滅，推測可能因車輛行進中風勢助長才會起火。他說，花蓮縣消防局義消參加明天在消防署南投訓練中心舉辦的全國義消體技能交流活動，早上7點縣長徐榛蔚授旗後，遊覽車載著約70名義消弟兄出發，他因等候另一位義消同仁值班結束，早上8點半才出發，就碰巧遇到神明搭的小貨車起火，還好當時車輛不多，且火勢及時撲滅沒有造成貨車起火。

發生事故的神轎來自花蓮鳳林鎮壽天宮，主委彭宗明說，2023年台北客家義民嘉年華明天在台北舉辦，今天早上信眾搭遊覽車、神轎搭小貨車從鳳林出發北上，幸好神轎內只有神明牌「神像這次都沒出門」，人員也沒有大礙，一切平安，感謝各界關心。

消防局呼籲，蘇花改有多個長隧道，萬一民眾開車在隧道內發生火警，建議車輛迅速往隧道兩側停靠，隧道內每隔50公尺就有室內消防栓箱，民眾應趕快按下最近的消防栓警鈴，讓行控中心得知通報位置；其他車輛也應盡快往路邊停，讓出通道以利救災車輛進入，並停車熄火，鑰匙留在車上，車門勿上鎖，以利救災時移車。

神轎在半途「發爐」起火，幸好火勢迅速撲滅。（花蓮縣消防局提供）

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