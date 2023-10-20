冒名曹興誠搞假投資詐得130萬 2車手食髓知味中伏被逮

鄭姓少年（左）與謝姓男子（右）當車手，準備與被害人會面取款。（民眾提供）

2023/10/20 16:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市70歲曾姓男子加入line投資群組，由冒名「曹興誠」的老師教導投資，他信以為真，面交2次共130萬元，家人察覺異狀報警。賊星該敗，詐團食髓知味，再度誘騙曾男投資，2名車手遭埋伏員警逮捕。

小港分局漢民派出所16日上午10時許，接獲曾姓男子報案，遭詐騙集團以假投資方式詐騙，並已面交130萬元，對方持續以話術慫恿被害人加碼70萬元，曾男家屬認為有詐報警請求協助。

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據了解，已退休的曾姓男子於今年10月初加入line投資群組，群組內冒稱「曹興誠」的老師教導投資，曾男信以為真，遭誘導投資股票並誆稱可有高額獲利，曾男深信不疑並陸續面交交付款項共2次，共計130萬元，經家人察覺異狀才驚覺遭詐。

詐騙集團與曾男再次約定於17日中午12時面交取款，漢民所所長陳聖武與偵查隊成立專案小組，在曾男住家週邊部署警力埋伏，詐團車手依約前往，埋伏警力一擁而上，查獲17歲鄭姓車手以及於周邊監控及取款的24歲謝姓車手，並起獲收據、作案用手機、工作證等證物。

全案訊後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署及台灣高雄少年及家事法院偵辦，鄭姓少年責付，謝姓車手經檢察官聲押，高雄地院裁定10萬交保。

警方逮捕鄭姓少年車手。（民眾提供）

警方將謝姓車手送辦。（民眾提供）

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