健身女業務跑到同業門口攬客 被推一把獲賠1.5萬

高院判陳男應賠女業務1萬5000元確定。（資料照）

2023/10/20 15:23

〔記者吳政峰／台北報導〕一間知名連鎖健身業者的女業務，2021年間跑到台北市一間同業店前騎樓發傳單拉客，引起該店陳姓股東不滿，衝出門和女業務理論，並朝她推了一把。女業務火大，提起強制罪與損害賠償告訴，刑事部分，陳男被判拘20日確定，民事部分，高院日前判他應賠1萬5000元慰藉金確定。

判決指出，2021年11月7日晚間7點半，女業務跑到另一間健身房前發傳單攬客，陳男從店內監視器看到，大為光火，衝出門跟女業務理論，大罵說「怎麼可以在別人健身房前面發傳單」，要她不要騷擾客人。

請繼續往下閱讀...

陳男伸手朝女業務的胸口推了一把，要她遠離客人；女業務踉蹌一步，回嗆「X、你怎麼可以這樣、你拉我幹嘛」，雙方言辭交鋒，你來往往。陳男一直說「你們怎麼可以在別人健身房前面發傳單」，最後把女業務的文宣品丟在地上，帶著客人離去。

女業務火大，提起刑、民事告訴。刑事部分，高院認定陳男妨害女業務在騎樓處招攬推銷健身房課程的權利行使，不法侵害其身體自由活動，推碰女業務致其後退的行為，觸犯強制罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。

民事部分，女業務批陳男推她的胸口，屬於性騷擾，求償3萬元。

高院指出，兩造屬不同健身房人員，因女業務在陳男健身房前騎樓處推銷課程，而發生爭執，可見陳男是為制止女業務在該處推銷，推碰她一下，難認屬性騷擾。

但高院表示，陳男確實不法侵害女業務的身體自由活動，女業務請求給付非財產上損害賠償，即屬有據。斟酌雙方身分資力、加害程度、女業務的精神痛苦等情狀，合議庭判陳男應賠1萬5000元慰藉金，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法