介入花園夜市股東糾紛 施台生之子組織犯罪送辦

警方懷疑施政男為首的犯罪集團，介入花園夜市的股東糾紛，將深入追查組織犯罪。（警方提供）

2023/10/19 05:30

〔記者王捷／台南報導〕已故國民黨立委施台生之子、綽號「水餃」的施政男，介入台南花園夜市股東糾紛，涉為一名吳姓女前股東出頭，吊來貨櫃擺在夜市出入口，迫使其他股東出面「溝通」，擋住夜市動線的貨櫃引發地方公憤，警方將施男等五人逮捕，詢後依強制、組織犯罪條例等罪移送法辦。

施政男為吳姓前股東出頭 還涉強制罪

警方認定貨櫃是「犯罪證據」，查扣後拉封條，將貨櫃吊到夜市角落空地責付保管；至於吳姓女子，是台南警友會的一員，事發時間「碰巧」去日本遊玩，警方將等她返國後傳喚調查。

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據稱花園夜市的吳姓女前股東，不滿失去股東身分，請施男介入處+理。據警方了解，以施政男為首的地方聚合份子，疑早已眼紅夜市的豐厚租金收入，以吳女取得的一塊地未劃分夜市土地為由，今年八月間起，由施男夥同四名成員逐一造訪夜市其他股東的住家和辦公室，由於施父施台生過去在地方上的「背景」，不少股東對施男頗為忌憚。

吊貨櫃擺夜市出入口 迫其他股東出面

花園夜市出入口是在上月間遭擺放貨櫃，該夜市雖是私有地，但把貨櫃放在夜市出入口，其他股東認為涉及強制罪，台南警方也因此偵辦有據，將貨櫃吊離。警方蒐證後，前天將施男等五人逮捕送辦，檢方複訊後諭令施男兩萬元交保候傳。

吳女與夜市其他股東已多次傳出糾紛，互相提告，夜市也不是第一次遭人擺貨櫃，五、六年前就曾發生，讓轄區警五分局和緯派出所相當頭痛。

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