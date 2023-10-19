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馬拉灣淪G片拍攝現場 玩翻PO網畫面不堪入目 ...警方要辦了

網友po出的影片連結，內容多不堪入目，但在公共場合則以嘻鬧為主。（擷取自網路）

網友po出的影片連結，內容多不堪入目，但在公共場合則以嘻鬧為主。（擷取自網路）

2023/10/19 22:16

〔記者歐素美／台中報導〕有網友貼文稱，去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！並公然附上影片連結，內容為男子全身赤裸，互相作愛取樂，畫面不堪入目。民眾投訴本報「炎炎夏日親子遊樂場所麗寶樂園竟成為G片拍攝現場」；警方表示，男子性愛地點在巴士或淋浴間，屬非公開場所，但發布的影片非供特定人士觀看，已違反刑法235條，散布、播送猥褻影像，將依法追查偵辦。

一名網友在 X」（前身推特）貼文表示，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中可見多名男子在巴士車上，在一名男子的GG上套圈圈，或公然做愛，甚至多P，還有在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上，吻腳指頭嘻戲，或在淋浴間3P。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上以嘻鬧為主，並未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，業者也無法裝設監視器勸導，十分無奈。

大甲警分局表示，男子做愛等地點在巴士或淋浴間，並非公開場所，不涉及公然猥褻，但發布的影片非供特定人士觀看，且是一般人都可看到，已涉及刑法235條「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金」，將依法追查偵辦。

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