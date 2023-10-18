詭異！失聯女移工雙手綑綁陳屍雲林三合院 同鄉不見蹤影

雲林西螺一處三合院民宅傳出一名印尼籍女性移工雙手被綑綁陳屍屋內，疑是友人擔心她找不到回家路，依印尼傳統習俗將其雙手綑綁，全案由警方偵辦中。（民眾提供）

2023/10/18 13:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名女子雙手遭綑綁陳屍在雲林西螺一處三合院民宅內，西螺警方15日獲報前往處理，現場沒有打鬥痕跡，且女子身上沒有明顯外傷，訪查鄰居也都三緘其口；警方初步了解女子疑是暴斃，印尼同鄉友人擔心她找不到回家的路，依印尼傳統葬禮習俗將其雙手綑綁，全案由警方偵辦中。

該案發生在本月15日下午，有民眾報案，指有名女子陳屍在西螺一處三合院的房間內，屋內物品都在，但不見其他人，附近民眾說，該處是多名逃逸移工居住，平日很早就出門工作、晚上才回家，且頭臉都載上頭巾，幾乎沒有跟鄰居互動，15日當天下午5點多回家，看到好幾個警察在現場才知道有人死在屋內，嚇了一大跳。

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據指出，死亡女子為印尼籍移工，先前來投靠住在這裡的同鄉友人，同住的友人也都是失聯移工，擔心報警會被查獲遣返，又怕客死異鄉的同鄉找不到回家路，依印尼傳統葬禮習俗將她的雙手綑綁，友人則離去。

警方指出，由於死者身分不詳，已請移民署雲林專勤隊協助確認身分，現場初步勘驗沒有打鬥痕跡，應無外力介入，全案已報請雲林地檢署相驗並擇期解剖，釐清死亡原因。

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