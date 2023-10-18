詭異！失聯女移工雙手綑綁陳屍雲林三合院 同鄉不見蹤影
2023/10/18 13:27
〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名女子雙手遭綑綁陳屍在雲林西螺一處三合院民宅內，西螺警方15日獲報前往處理，現場沒有打鬥痕跡，且女子身上沒有明顯外傷，訪查鄰居也都三緘其口；警方初步了解女子疑是暴斃，印尼同鄉友人擔心她找不到回家的路，依印尼傳統葬禮習俗將其雙手綑綁，全案由警方偵辦中。
該案發生在本月15日下午，有民眾報案，指有名女子陳屍在西螺一處三合院的房間內，屋內物品都在，但不見其他人，附近民眾說，該處是多名逃逸移工居住，平日很早就出門工作、晚上才回家，且頭臉都載上頭巾，幾乎沒有跟鄰居互動，15日當天下午5點多回家，看到好幾個警察在現場才知道有人死在屋內，嚇了一大跳。
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據指出，死亡女子為印尼籍移工，先前來投靠住在這裡的同鄉友人，同住的友人也都是失聯移工，擔心報警會被查獲遣返，又怕客死異鄉的同鄉找不到回家路，依印尼傳統葬禮習俗將她的雙手綑綁，友人則離去。
警方指出，由於死者身分不詳，已請移民署雲林專勤隊協助確認身分，現場初步勘驗沒有打鬥痕跡，應無外力介入，全案已報請雲林地檢署相驗並擇期解剖，釐清死亡原因。