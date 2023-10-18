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詐團黑吃黑押人痛扁 成員赫見「現役軍人」

高雄詐騙集團黑吃黑衍生打人軟禁事件，警逮人時赫見有現役軍人也是詐團成員。示意圖。（資料照）

高雄詐騙集團黑吃黑衍生打人軟禁事件，警逮人時赫見有現役軍人也是詐團成員。示意圖。（資料照）

2023/10/18 12:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綽號「天下」的不明男子主持詐騙集團，他不滿成員阿強（化名）侵吞款項，指示許姓男子等5名成員將阿強約出後，痛扁他一頓再強押至台南丟包，警方循線逮人時，驚見詐團成員裡竟有現役軍人，法官依妨害秩序罪各判許男等人3至7月徒刑。

判決指出，在詐騙集團工作的阿強，得知老大「天下」懷疑他侵吞款項，他想找老大解釋，但又不知如何開口，於是找上跟他一起在詐團工作，交情較好的莊男出來，希望莊男可以給他一點建議，殊不知，老大早已交代要好好「款待」阿強，於是莊男順水推舟，跟阿強約在三民區某咖啡店見面。

莊男赴約前，連絡同為詐團成員的許男先到咖啡店埋伏，許男再找集團蕭姓等3名成員幫忙，待阿強現身時，許男等人立即將他痛打一頓（傷害部分未提告），再將他強押至台南市某網咖軟禁，最後再把載去仁德交流道附近丟包。

警方獲報後展開追查，陸續逮捕許男等5人，並查出莊男竟是現役軍人身分；高雄地院審理時，許男等5人坦承犯行，被法官依在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪各判許男等人3至7月徒刑，除許男外均得易科罰金，可上訴。

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