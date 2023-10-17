為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

東部地區海巡生力軍 海巡署艦隊分署PP-10086巡防艇

「學長」的PP-10068艇以傳統典儀噴水迎接「學弟PP-10086」成為東部地區海巡生力軍。（記者陳賢義攝）

「學長」的PP-10068艇以傳統典儀噴水迎接「學弟PP-10086」成為東部地區海巡生力軍。（記者陳賢義攝）

2023/10/17 14:19

〔記者陳賢義／台東報導〕堅實東部海巡戰力，海巡署艦隊分署PP-10086巡防艇今日抵達富岡伽藍漁港，後續將進駐綠島，成為東部地區海巡生力軍。成軍典禮暨祈福儀式由身為「學長」的PP-10068艇噴水迎接「學弟PP-10086」，典禮後首航綠島。

成軍典禮簡單隆重，除由「學長」噴水領航」，PP-10086一駛進港，台東15海巡還鳴笛燃放鞭炮，以祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，並宣示政府以最新能量服務臺東地區的鄉親的堅定立。

PP-10068巡防艇是台灣國際造船股份有限公司承造15艘100噸級巡防艇的第一艘，而PP-10086艇則為最後一艘，除了傳承的意涵，同時象徵著海巡「始終」服務於台東。

PP-10086巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性，以「支援快、服務廣」的理念，有效執行海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務，提升救援任務應處效能。

船體建造材質為鋼質鋁合金上構，並配備消防滅火系統，水柱最大射程可達到50公尺，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量，有效捍衛國家主權、維護漁權，於海上發現可疑目標時，可立即發揮艦隊快打能量，增加執法嚇阻力及提高海上犯罪取締成效。

第15海巡隊表示，PP-10086艇因應離島地區醫療及後送需求，具備充足的空間及醫療作業平台，可以偕同醫療及消防單位提供更完整的服務，將作為台東鄉親海上活動及航行最堅實的後盾，也將以成為海域執法屏障為目標，守護東部海域安全。

因應離島地區醫療及後送需求，PP-10086艇具備充足的空間及醫療作業平台。（記者陳賢義攝）

因應離島地區醫療及後送需求，PP-10086艇具備充足的空間及醫療作業平台。（記者陳賢義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國無名漁船越界！百噸級巡防艇緊追強制登檢 帶回船上7人到案
2023/07/12 10:30

中國無名漁船越界！百噸級巡防艇緊追強制登檢 帶回船上7人到案
澎湖海巡隊添生力軍 新百噸級艦艇加入執法行列
2023/07/05 18:44

澎湖海巡隊添生力軍 新百噸級艦艇加入執法行列

未來還有南科四期？前瞻發展規劃看這裡
捍衛海疆添生力軍 海巡署最快執法船舶即起進駐金門
2022/07/12 06:23

捍衛海疆添生力軍 海巡署最快執法船舶即起進駐金門
海巡署新造百噸級巡防艦駐守澎湖 因應中國漁船武裝升級
2021/11/25 20:00

海巡署新造百噸級巡防艦駐守澎湖 因應中國漁船武裝升級

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播