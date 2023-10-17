東部地區海巡生力軍 海巡署艦隊分署PP-10086巡防艇

「學長」的PP-10068艇以傳統典儀噴水迎接「學弟PP-10086」成為東部地區海巡生力軍。（記者陳賢義攝）

2023/10/17 14:19

〔記者陳賢義／台東報導〕堅實東部海巡戰力，海巡署艦隊分署PP-10086巡防艇今日抵達富岡伽藍漁港，後續將進駐綠島，成為東部地區海巡生力軍。成軍典禮暨祈福儀式由身為「學長」的PP-10068艇噴水迎接「學弟PP-10086」，典禮後首航綠島。

成軍典禮簡單隆重，除由「學長」噴水領航」，PP-10086一駛進港，台東15海巡還鳴笛燃放鞭炮，以祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，並宣示政府以最新能量服務臺東地區的鄉親的堅定立。

請繼續往下閱讀...

PP-10068巡防艇是台灣國際造船股份有限公司承造15艘100噸級巡防艇的第一艘，而PP-10086艇則為最後一艘，除了傳承的意涵，同時象徵著海巡「始終」服務於台東。

PP-10086巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性，以「支援快、服務廣」的理念，有效執行海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務，提升救援任務應處效能。

船體建造材質為鋼質鋁合金上構，並配備消防滅火系統，水柱最大射程可達到50公尺，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量，有效捍衛國家主權、維護漁權，於海上發現可疑目標時，可立即發揮艦隊快打能量，增加執法嚇阻力及提高海上犯罪取締成效。

第15海巡隊表示，PP-10086艇因應離島地區醫療及後送需求，具備充足的空間及醫療作業平台，可以偕同醫療及消防單位提供更完整的服務，將作為台東鄉親海上活動及航行最堅實的後盾，也將以成為海域執法屏障為目標，守護東部海域安全。

因應離島地區醫療及後送需求，PP-10086艇具備充足的空間及醫療作業平台。（記者陳賢義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法