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曾闖北市府毆傷賴香伶 李明彥又揮拳打官員被判刑

工運人士李明彥。（資料照）

工運人士李明彥。（資料照）

2023/10/17 13:51

〔記者楊國文／台北報導〕工運人士李明彥，5年前曾持鋼筋闖入台北市政府攻擊勞動局長、現任立委賴香伶被判刑，前年5月間，李因不滿北市府不處理他的申訴，在市府大廳對消費者服務中心徐姓主任頭部揮拳，但李辯稱只有用右手打徐一巴掌，應該沒有受傷，否認涉傷害罪，高等法院今維持一審判決結果，仍依傷害罪判李拘役10天，可易科罰金1萬元，得上訴三審。

判決指出，李明彥於2021年5月21日下午，在北市府1樓大廳民眾服務處，因不滿他之前申訴案件未受妥適處理，因此在該處大聲喧嘩，北市府消費者服務中心徐姓主任認為李的行為已影響辦公環境，出面制止，引起李不滿，朝徐頭部揮拳1次，使徐左側頭部挫傷。

李坦承以右手朝徐揮拳，但否認傷害罪犯行，辯稱雖有用右手打徐左臉一個巴掌，但徐應該沒有受傷，只是感受不好而已。

台北地院認為李傷害罪犯行明確，判他拘役10天，得易科罰金1萬元。李不服，上訴高等法院。

高院審理時，李辯稱，當時遭到人身侵害，才做出反抗打徐一個巴掌，是抗暴行為。

但高院認為，依原審勘驗到場員警配戴的密錄器攝錄影像及徐當庭證述等事證，可以認定李確有毆打徐的主觀犯意，且有徐驗傷診斷證明書佐證，李的辯詞不可採，今判決上訴駁回。

據了解，李明彥曾闖入賴香伶位於北市府辦公室對她施暴，被判拘役58天，另曾到賴的臉書，留言要殺時任北市長的柯文哲，被判刑2月徒刑，可易科罰金確定。

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