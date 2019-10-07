不怕關！ 鋼筋攻擊賴香伶男子 下午又鬧北市勞動局被逮

2019-10-07 23:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕工運人士李明彥，去年10月31日闖入台北市政府勞動局長辦公室，用鋼筋敲擊勞動局長賴香伶的頭部，賴送醫縫了11針，台北地院依傷害罪將李明彥判處3月有期徒刑，目前還在上訴中，今天下午李又跑去勞動局大鬧，並摔酒瓶抗議，警方獲報將他帶回警局，由於勞動局堅提告，警方將他依侮辱公署罪嫌送辦。

李明彥跟上次一樣，在臉書直播整個過程，他約莫在5時許進入市府，擺脫1樓市府駐衛警，直上5樓勞動局辦公室，他一進去就就叫大家小心一點、不要靠過來，並表示這裡面只是米酒瓶，要大家不要驚惶。

李明彥接著怒斥北市發生多起弊案，包括北捷、中油等弊案，但市府都不處理，勞檢也作假，李最後還說「我今天這種抗議方式，檢察官、法官沒辦法再羈押我了吧！」

轄區警方獲報到場，將他帶回警局，由於勞動局認為李在辦公室大丟酒瓶又辱罵，還在臉書直播指控不實內容，已涉侮辱公署，堅持提告，警詢後將他依侮辱公署罪嫌送辦。

李明彥去年攻擊賴香伶被依重傷害起訴，庭訊時他自稱「革命家」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片見證他的行動；台北地院改依傷害罪將李明彥判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

李明彥到庭聆判，當庭高呼「謝謝法官，我一定要讓賴香伶坐牢！」當時他受訪表示，檢察官為了要羈押他，用重傷害罪辦他，他根本沒有重傷害之意，感謝法官明查秋毫，只判他傷害罪，他已被羈押57天，只剩33天刑期，易科罰金只要3萬3000元，李明彥說「我寧可去坐牢」。

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