遭鋼筋攻擊仍盼從輕量刑 賴香伶：被告是制度下的受害者

工運人士李明彥2018年涉持鋼筋攻擊時任台北市勞動局長賴香伶，被依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪判刑3月，經上訴，二審今天改判拘役58天，得易科罰金、可上訴。賴香伶下午受訪表示，仍譴責暴力，但勞工保護的制度還是很不健全，李明彥確實是制度下的受害者，因此請求從輕量刑。（資料照）

2020-03-24 16:13:58

〔記者陳昀／台北報導〕工運人士李明彥2018年涉持鋼筋攻擊時任台北市勞動局長賴香伶，被依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪判刑3月，經上訴，二審今天改判拘役58天，得易科罰金、可上訴。賴香伶下午受訪表示，仍譴責暴力，但勞工保護的制度還是很不健全，李明彥確實是制度下的受害者，因此請求從輕量刑。

賴香伶指出，她仍不認同任何使用暴力攻擊來表達社會訴求，希望李明彥面對自己不正確的行為，不能讓社會認為這是對的，她還是譴責暴力，「對李的犯行我還是耿耿於懷」。

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不過，賴香伶表示，李明彥確實是派遣勞工，對體制不滿，也許是對她象徵的角色採取行為，台灣勞動法制還是很不健全，特別是針對勞工保護的政策和法令，被告確實是制度下的受害者，因此她二審時請告訴代理人請求從輕量刑，「我也很同情他的處境。」

賴香伶說，上週在經濟委員會，她已就台灣中油公司長期將勞務委外造成勞工權益、條件下降的問題提出質詢，要求中油對於相關的承攬契約，尤其是油罐車司機、加油工讀生等加強保障，並應將相關勞動條件、勞資關係、裁罰記錄等項目採標評分條件。

賴香伶表示，這起刑事案件對她來說已經結束，如何繼續監督、促進台灣勞動環境的健全，才是她最需要投入的工作。

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