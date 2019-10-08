持鋼筋攻擊賴香伶 工運人士稱受迫害、應判無罪

2019-10-08 12:04

〔記者楊國文／台北報導〕工運人士李明彥去年涉嫌闖入台北市勞動局長辦公室，用鋼筋攻擊局長賴香伶的頭部，賴送醫縫了11針，遭北檢依重傷害等罪起訴，台北地院今改以傷害罪輕判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，檢方和李均不服上訴，高等法院今首度開庭，李承認攻擊賴的犯行，但辯稱受到北市勞動局和國家不當迫害，「剝奪我憲法上的生存權」，一審未考量受害勞工處遇，應判他無罪。

李明彥昨傍晚又跑去勞動局大鬧，還摔4瓶米酒抗議，北市警方獲報將他帶回警局處理，因勞動局堅提告訴，警方將他依妨害公署罪函送法辦。

此案緣於賴香伶去年10月31日在勞動局長室內核閱公文時，李明彥下午3時52分持鋼筋進入並攻擊賴香伶，造成賴香伶額頭當場受傷、流血，隨即送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，李男則趁亂離開現場。

警方於去年11月1日下午在新北市板橋區捷運新埔站，攔截逮捕李明彥，檢方調查認定李明彥涉嫌重傷害未遂等罪，罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。北院審理後，改依普通傷害罪判李3月徒刑，得易科罰金9萬元。

此案上訴後，高院法院今首度開庭，檢方上訴指出李以鋼筋攻擊賴香伶受傷，應涉重傷害未遂罪，一審改以傷害罪論罪，且輕判3月徒刑，並不適當。

李明彥則對客觀犯罪事實沒有意見，但他受到北市勞動局不當對待，剝奪其生存權，導致他負債幾十萬元，信用卡也爆了，只能以日薪工作餬口，應判他無罪。

李另案因自認檢舉勞動官員弊案遭吃案而心生不滿，在台北市政府勞動局長賴香伶臉書留言，揚言殺害台北市長柯文哲，高等法院去年12月間依恐嚇公眾罪判刑2月，得易科罰金定讞。

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