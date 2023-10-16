高雄公車疑硬右切變換車道迫其他車閃避，交通局重罰客運業者。（擷取自新聞事新聞影音）

2023/10/16 17:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有騎士夜間騎車經澄清路，見前方一輛公車未顧及旁邊同向轎車，打了方向燈後，便自內側道右切，越來越貼近外車道轎車，出現硬切的行為，路人認為公車疑似要轎車讓道，汽機車混合道上車輛只好紛紛走避，過程險象環生，影片在網路上流傳，交通局查出該輛公車由周姓司機駕駛，除請警方開罰，也將依補貼作業規定對客運業者開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分。

據了解，有機車騎士夜間騎車沿澄清路直行，發現內車道（快車道）上一輛公車，打方向燈後恣意右切，無視右邊汽機車混道已有轎車同向前進，越來越近旁邊轎車，迫使轎車閃避，過程令路人揑把冷汗，怒批公車行徑相當誇張。

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交通局見影片後主動查察瞭解，確認該影片於10月13日晚上發生，該公車的駕駛為周姓司機；經查該名駕駛當日下午19時左右行駛於澄清路，為暫停營運收班車返回場站，過程出現疑似危險駕駛行為，將移由警察局依照違反道路交通管理處罰條例處分。

交通局今表示，針對客運業者管理部分，將依補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分；此外，也要求該客運公司檢討加強駕駛管理督導及重新安排該駕駛進行行車安全教育訓練，不分營運中或收班車，應遵守交通規則，以維護民眾搭乘權益及其他用路人行車安全。

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