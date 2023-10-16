為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄公車疑硬右切變換車道迫其他車閃避 交通局重罰客運業者

高雄公車疑硬右切變換車道迫其他車閃避，交通局重罰客運業者。（擷取自新聞事新聞影音）

高雄公車疑硬右切變換車道迫其他車閃避，交通局重罰客運業者。（擷取自新聞事新聞影音）

2023/10/16 17:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄有騎士夜間騎車經澄清路，見前方一輛公車未顧及旁邊同向轎車，打了方向燈後，便自內側道右切，越來越貼近外車道轎車，出現硬切的行為，路人認為公車疑似要轎車讓道，汽機車混合道上車輛只好紛紛走避，過程險象環生，影片在網路上流傳，交通局查出該輛公車由周姓司機駕駛，除請警方開罰，也將依補貼作業規定對客運業者開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分。

據了解，有機車騎士夜間騎車沿澄清路直行，發現內車道（快車道）上一輛公車，打方向燈後恣意右切，無視右邊汽機車混道已有轎車同向前進，越來越近旁邊轎車，迫使轎車閃避，過程令路人揑把冷汗，怒批公車行徑相當誇張。

交通局見影片後主動查察瞭解，確認該影片於10月13日晚上發生，該公車的駕駛為周姓司機；經查該名駕駛當日下午19時左右行駛於澄清路，為暫停營運收班車返回場站，過程出現疑似危險駕駛行為，將移由警察局依照違反道路交通管理處罰條例處分。

交通局今表示，針對客運業者管理部分，將依補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分；此外，也要求該客運公司檢討加強駕駛管理督導及重新安排該駕駛進行行車安全教育訓練，不分營運中或收班車，應遵守交通規則，以維護民眾搭乘權益及其他用路人行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃竹竹苗TPASS 竹竹288最暢銷
2023/10/12 05:30

桃竹竹苗TPASS 竹竹288最暢銷
泱泱小露香肩巴黎美照連發 女神短今跟她也在
2023/10/09 17:12

泱泱小露香肩巴黎美照連發 女神短今跟她也在

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
擋公車害高中女生四肢癱瘓 肇事者僅判1年引南韓20萬人怒吼
2020/12/20 11:04

擋公車害高中女生四肢癱瘓 肇事者僅判1年引南韓20萬人怒吼
國道蛇行擋公車 醫生駕駛：不後悔
2014/10/25 20:12

國道蛇行擋公車 醫生駕駛：不後悔
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播