偷錄小女友啪啪啪呻吟聲還炫耀 男大生慘了判8年

男大生與少女「啪啪啪」時開啟手機錄影，偷錄喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲，事後還向朋友炫耀而被告。（情境照）

2023/10/16 13:27

〔記者王定傳／新北報導〕蔡姓男大生在2020年間與一名17歲少女交往，卻趁「啪啪啪」時開啟手機錄影，偷錄喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲，事後還向朋友炫耀，新北地院審理後依違反兒少性剝削條例中的「以違反本人意願方法，使少年被拍攝性交行為電子訊號」罪及「成年人故意對少年犯播送竊錄非公開活動內容」罪，判處蔡男8年徒刑，可上訴。

檢警調查，蔡男在2020年9月間帶著少女前往台北市士林區一間旅館發生性行為，卻趁「啪啪啪」時開啟iPhone 8手機錄影功能，偷錄下喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲，事後向5名朋友播放錄音炫耀，少女經轉告得知此事而提告。

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審理時，蔡男辯稱聲音及影像全長僅有9分鐘，主要為聲音，並無性交畫面，是否足以引起性慾或羞恥，有疑問，且他並無使用強暴、脅迫、藥劑、詐術等強制力方式，並未構成「違反本人意願方法」。

合議庭則認為，依最高法院一份判決要旨，「違反本人意願方法」意涵，亦即兒少被人拍攝性交或猥褻行為性影像時，處於不知被拍攝狀態，致使無法對於被拍攝行為表達反對；而依少女說法，蔡男並未取得她同意，她也不知道被拍，亦無從表達反對，已構成「違反本人意願方法」，且錄音內容如喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲，均足以引起性慾或羞恥，判定有罪。

此外，蔡男還請求依刑法59條「情堪憫恕」減刑，合議庭則認為，蔡男並非一時興起，而是有計畫性的偷拍，且偷拍後還向朋友炫耀，帶有惡意且不尊重女性，不同意依此減刑。

合議庭審酌，當被害者得知被偷拍後，陷入恐懼及焦慮，擔心影片遭播送，開始面對鏡頭產生反感，亦擔心聲音被錄到，對人產生不信任感，身心受創，並表明不願意原諒、和解，希望法院從重量刑，因此判處上述徒刑。

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