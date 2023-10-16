馳援烏克蘭！彰化伸港老董霸氣加碼送70輛救災車

伸仁紡織董事長白璨榮繼之前將募得的48輛退役救災車輛跨海捐贈烏克蘭後，今天再霸氣加碼捐贈70輛各式救災車輛。 （記者湯世名攝）

2023/10/16 12:17

〔記者湯世名／彰化報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，戰事仍在激烈進行，台灣人道援助未曾中斷，彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮繼之前將募得的48輛退役的消防車、救護車等救災車輛跨海捐贈烏克蘭後，今天再霸氣加碼捐贈70輛各式救災車輛。

白璨榮說，之前捐贈的車輛已在烏克蘭戰場發揮救災功能，由於各式車輛需求孔急，因此他將盡快在11月把車輛運送到烏克蘭，讓烏克蘭民眾可以看到來自台灣最真誠的人道救援。

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今年7月間白璨榮獲得消防署等單位協助，募得退役的消防車、救護車等救災車輛共48輛，再由他耗資千萬元翻新，透過外交部、台灣基督長老教會總會等單位，啟程把這些救災車輛跨海運到烏克蘭，用行動做到大愛無國界。今天在伸港鄉公所前廣場再度出現消防車、救護車、皮卡車、大卡車、四輪傳動車等各式車輛共70輛，一字排開相當壯觀。每輛車車身上貼有烏克蘭文的「台灣與烏克蘭同在」、「榮光歸烏克蘭」，還都印有「愛心形」的台灣與烏克蘭的國旗。

白璨榮說，烏俄戰爭局勢緊張，無情戰火延燒導致烏克蘭百姓流離失所，物資極度缺乏，之前他捐贈的48輛救災車輛已正式投入在烏克蘭戰場上，發揮救援效果，這次他再度由多個縣市消防局與民間團體、個人捐贈70輛各式救災車輛，翻修完成後，將盡快於11月跨海運到烏克蘭。

他說，這次捐贈消防車7輛、消防車改裝的人道運輸卡車8輛、四輪傳動車22輛，其餘還包括皮卡、救護車等共70輛，將在10月20日於立法院舉行捐贈儀式，預計立法院長游錫堃、內政部長林右昌、彰化縣籍立委與相關捐贈單位代表都會出席，旋即盡快於11月把車輛送到烏克蘭。

這次也捐贈1輛四輪傳動車的生態攝影家蔡百峻說，他在獲悉白璨榮義舉後，覺得白董的愛心令人感動，便決定把自己開了10多年的四輪傳動車捐出來，投入烏克蘭作為援救工作。

白璨榮說，這兩次的人道援助烏克蘭要感謝各單位協助，募得各式救災車輛後整修翻新，讓台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，用行動做到大愛無國界。

伸仁紡織董事長白璨榮繼之前將募得的48輛退役救災車輛跨海捐贈烏克蘭後，今天再霸氣加碼捐贈70輛救災車輛，一字排開相當壯觀。 （記者湯世名攝）

伸仁紡織董事長白璨榮霸氣加碼捐贈70輛救災車輛，其中消防車有7輛。（記者湯世名攝）

伸仁紡織董事長白璨榮霸氣加碼捐贈70輛救災車輛，其中人道運輸卡車8輛。（記者湯世名攝）

生態攝影家蔡百峻（左）在獲悉白璨榮 （右）義舉後，決定把自己開了10多年的四輪傳動車捐出來，投入烏克蘭作為援救工作。 （記者湯世名攝）

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