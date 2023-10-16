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7旬婦難敵健身小鮮肉攻勢 加碼75萬投資警連忙喊卡

婦人遇上假裝陽光猛男的投資老師慫恿投資虛擬貨幣賺取高額獲利，員警連忙攔阻。（民眾提供）

婦人遇上假裝陽光猛男的投資老師慫恿投資虛擬貨幣賺取高額獲利，員警連忙攔阻。（民眾提供）

2023/10/16 10:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕獨居高雄的73歲詹姓婦人，因加入line財經群組，透過老師「小林」介紹投資虛擬貨幣，由於「小林」常分享健身照又噓寒問暖，詹婦不疑有他，先交付45萬元並見帳面上獲利，昨天（15日）再與對方相約面交75萬元，員警獲報連忙前往喊卡。

三民二分局鼎金所指出，昨天中午接獲超商店員通報，有婦人欲借用點鈔機清點75萬元現金，店員關心詢問用途發現，婦人回應是購買泰達幣投資，懷疑婦人遇上投資詐騙，連忙報警。

經了解，詹婦月初加入line財經群組，透過群組理財老師「小林」介紹投資虛擬貨幣，只要在平台上聽從老師指示，即可輕鬆賺大錢；詹婦先前已交付45萬元給「公司理財專員」，從平台錢包上見2週內帳面就賺了8萬5000元，獲利將近20%，加上「小林」天天噓寒問暖，甚至分享健身肌肉照，讓獨居的詹婦心動不已，誤信對方真是陽光猛男，在對方的慫恿下，再拿出75萬元面交投資。

警方表示，聽聞詹婦的說明後，立即了解婦人是遇上投資詐騙，經耐心講述、分析不合常理之處，讓詹婦了解所謂的平台、錢包全是詐騙集團製作的假軟體，婦人在程式看到獲利數字都是假的，現場立即請詹婦將對方加以封鎖刪除，即時攔阻退休金再次遭詐。

詐騙集團利用假照片對婦人噓寒問暖，再藉機慫恿投資。（民眾提供）

詐騙集團利用假照片對婦人噓寒問暖，再藉機慫恿投資。（民眾提供）

詐騙集團利用假照片對婦人噓寒問暖，再藉機慫恿投資。（民眾提供）

詐騙集團利用假照片對婦人噓寒問暖，再藉機慫恿投資。（民眾提供）

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