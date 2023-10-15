基隆角頭母親出殯 柯文哲、郭台銘、林右昌都到場弔唁

基隆警方出動180人前往現場進行盤查及管制。（記者吳昇儒攝）

2023/10/15 13:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆暖暖地區知名角頭大哥「煌輝」林煌輝的母親過世，今日在基隆碇內舉行公祭，場地規模算是近年基隆地區最大的喪禮，不少各地地方角頭都派員參加，現場除了花車、舞龍、舞獅，還有北管等樂隊表演。也因其家族內有人擔任民意代表，且地方實力雄厚，連民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、內政部長林右昌都到場弔唁。

現場工作人員穿上印有亡者Q版圖樣的粉紅色T恤，讓場面看起來比較溫馨；到場弔唁的「團體」，也都陸續換上白色T恤，避免讓人感覺有黑衣人的刻板印象。

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基隆市警察局也特別安排180名警力陸續到場，維護現場治安狀況，除了出動兩名副局長於現場指揮外，更派出各直屬隊隊長協助，並由轄區三分局各派出所派員進行盤查。

分局長楊宗昆則先與喪家協商，將場地分為停車場及會場兩部分；警方初步在停車場盤查身分後，再安排弔唁人員徒步到會場，採用分流方式，將現場交通影響降到最低，接受盤查的人員也都非常配合，整個過程平和，並無滋事或衝突。

據悉，民眾黨主席柯文哲今日在參加協和轉型再生能源電廠記者會前，也特別安排時間，前往會場弔唁；內政部長林右昌也於上午10時許抵達會場向喪家致意；鴻海創辦人郭台銘更掛名擔任該治喪委員會榮譽主任委員，也於上午的行程結束後，於11時50分抵達會場弔唁。

弔唁團體換上白衣服，避免產生黑衣人的刻板印象。（記者吳昇儒攝）

鴻海創辦人郭台銘今日上午行程結束後，趕往現場弔唁。（民眾提供）

民眾黨主席柯文哲（右二）今日上午8時40分抵達會場弔唁。（民眾提供）

內政部長林右昌（左）到場向喪家致意。（民眾提供）

喪家承租倉儲用地擔任會場，場地規模是近年來基隆地區最大一場。（記者吳昇儒攝）

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