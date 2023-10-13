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阿嬤遭砍傷仍替她求情 思覺失調女獲判無罪

黃女病發持刀砍傷阿嬤，桃園地院判決無罪，令監護5年。 （資料照）

黃女病發持刀砍傷阿嬤，桃園地院判決無罪，令監護5年。 （資料照）

2023/10/13 23:42

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市28歲黃姓女子思覺失調症發作，出現幻聽、幻覺，持刀砍傷同住8旬阿嬤。黃女犯後被羈押、接受治療，漸趨好轉。桃園地院開庭時，阿嬤多次請求輕判，法官最後判決黃女無罪，令監護5年，全案可上訴。

桃院判決書指出，黃女今年3月間某天晚上住處手持菜刀，朝阿嬤頭部、手部、腿部揮砍數十刀，造成阿嬤頭皮及臉部、雙手及雙側前臂、雙腳及雙足多處撕裂傷，另有右手第4指指骨開放性骨折，左手第5指掌指骨關節骨折，黃母聽見婆婆的哀嚎聲，急忙報案，救護人員將阿嬤送醫。

黃女出庭坦承犯行，供稱「當下出現幻聽幻覺，不但叫她去死，還有許多親友表示被害死，要她報仇」。律師指出，黃女「因妄想型思覺失調症發作，無法辨識行為能力」。阿嬤出言求情說，孫女是精神疾病發作，「好的時候很好，會關心我，希望治療她、判輕一點」。

桃院法官審酌黃女過去曾攻擊過母親，囑託衛福部桃園療養院精神鑑定，確認她罹患思覺失調症，建議應持續接受精神科治療。

桃園地院說，阿嬤是黃女的至親，彼此感情良好，黃女確因精神疾病影響，造成無法辨識行為違法，顯無責任能力，已符合刑法第19條第1項行為不罰之情形，判決無罪。

法官指出，考量黃女羈押及偵審程序期間，僅能穩定一段時間，日後仍有再犯或危害公共安全之虞，為預防未來再因病情影響而出現類似不法行為，宜接受持續、規則的精神評估與治療，諭知令入相當處所或以適當方式，施以監護5年，以達個人矯正治療及社會防衛之效。

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