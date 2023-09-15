為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

懷疑與同居前妻有染 狠男抓狂砍傷友人被判5年8月

蔡男懷疑前妻與好友有染，涉嫌持刀砍殺他成重傷，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

蔡男懷疑前妻與好友有染，涉嫌持刀砍殺他成重傷，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/09/15 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東蔡姓男子見同居的前妻曾婦深夜未歸，騎車外出找尋，赫見她與萬姓友人同車出遊，頓時醋勁大發，涉嫌持藍波刀破壞車窗後，朝萬男胸部猛刺、揮砍，被高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑5年8月。

判決書指出，曾婦為蔡男前妻，2人仍住一起，而萬姓被害人則為他好友。2016年7月25日晚間，蔡因曾婦深夜未歸，騎車四處找尋多時，並在隔天凌晨3點50分，行經屏東縣潮州鎮全聯福利中心前時，碰巧看到曾婦搭乘萬男轎車出外旅遊結束，並在該處休息，懷疑2人有染。

蔡男憤而持藍波刀敲破車窗後，朝坐在駕駛座的萬男胸部、手部刺擊、揮砍數下，導致他受重創，大量出血，及時前往屏東縣潮州分局中山路派出所求救，經警方通報救護人員將萬送往安泰醫院，再轉至高雄長庚醫院急救後，始撿回一命。

蔡男行兇後逃逸，經屏東地檢署檢依殺人未遂罪偵查起訴，地院開庭期間，屢傳不到，在2019年5月間發佈通緝，並於2022年5月14日緝捕歸案，承辦法官審酌他賠償10萬元和解，並獲得萬男原諒，判處有期徒刑5年8月，他不服上訴，被高雄高分院駁回，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醋男酒後持魚槍刺死人 判刑15年延押2個月
2023/08/17 07:05

醋男酒後持魚槍刺死人 判刑15年延押2個月
丈夫差點殺死中國女！意外扯出偷情8年 老婆驚覺怒告小三
2023/08/16 12:45

丈夫差點殺死中國女！意外扯出偷情8年 老婆驚覺怒告小三

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
玩遊戲起糾紛心懷不滿 南韓青少年放話殺光愛寶樂園遊客
2023/08/06 10:01

玩遊戲起糾紛心懷不滿 南韓青少年放話殺光愛寶樂園遊客
南韓社會陷暴戾氣氛 預告殺人案達42起、已逮捕13人
2023/08/05 13:55

南韓社會陷暴戾氣氛 預告殺人案達42起、已逮捕13人

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
放話要在首爾地鐵殺死20女 韓男遭追查嚇得投案
2023/07/25 12:13

放話要在首爾地鐵殺死20女 韓男遭追查嚇得投案
買狗糾紛引殺機！ 店員被砍斷臂
2023/06/26 10:45

買狗糾紛引殺機！ 店員被砍斷臂
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播