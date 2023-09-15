懷疑與同居前妻有染 狠男抓狂砍傷友人被判5年8月

蔡男懷疑前妻與好友有染，涉嫌持刀砍殺他成重傷，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/09/15 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東蔡姓男子見同居的前妻曾婦深夜未歸，騎車外出找尋，赫見她與萬姓友人同車出遊，頓時醋勁大發，涉嫌持藍波刀破壞車窗後，朝萬男胸部猛刺、揮砍，被高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑5年8月。

判決書指出，曾婦為蔡男前妻，2人仍住一起，而萬姓被害人則為他好友。2016年7月25日晚間，蔡因曾婦深夜未歸，騎車四處找尋多時，並在隔天凌晨3點50分，行經屏東縣潮州鎮全聯福利中心前時，碰巧看到曾婦搭乘萬男轎車出外旅遊結束，並在該處休息，懷疑2人有染。

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蔡男憤而持藍波刀敲破車窗後，朝坐在駕駛座的萬男胸部、手部刺擊、揮砍數下，導致他受重創，大量出血，及時前往屏東縣潮州分局中山路派出所求救，經警方通報救護人員將萬送往安泰醫院，再轉至高雄長庚醫院急救後，始撿回一命。

蔡男行兇後逃逸，經屏東地檢署檢依殺人未遂罪偵查起訴，地院開庭期間，屢傳不到，在2019年5月間發佈通緝，並於2022年5月14日緝捕歸案，承辦法官審酌他賠償10萬元和解，並獲得萬男原諒，判處有期徒刑5年8月，他不服上訴，被高雄高分院駁回，仍可上訴。

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