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首頁　>　社會

基隆某國中校園暴力「多打1」！學生被亂棍打傷頭部倒地送醫

兩方學生口角，相約下課後談判，其中一方約了多名學生助陣，將獨赴約的學生以棒球棍打傷頭部倒地送醫。示意圖，與本新聞無關。（資料照，讀者提供）

兩方學生口角，相約下課後談判，其中一方約了多名學生助陣，將獨赴約的學生以棒球棍打傷頭部倒地送醫。示意圖，與本新聞無關。（資料照，讀者提供）

2023/10/13 12:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市某國中上週發生學生霸凌事件，兩方學生在校內發生口角，相約下課後到附近河邊談判，其中一方約了多名學生助陣，將獨赴約的學生以棒球棍打傷頭部倒地送醫。市長謝國樑認為學校通報機制應大幅檢討，不要讓校園產生更多的暴力犯罪。

據指出，這起校園暴力事件發生在10月4日，有2名學生在校內發生口角，相約下課後到校外河邊談判，其中一方約多名學生，1名學生獨自前往，雙方一言不合互相毆打，勢單力薄的學生被打倒在地，頭部受傷倒地。

警方趕到現場，將2名手持棒球棍的學生逮捕，其他圍觀學生一哄而散，警方將受傷學生緊急送至汐止國泰醫院治療，他頭部、下巴以及身上多處受傷。

市長謝國樑今表示，他知道這件事情後感到難過、憤怒，他表示，基隆絕不會變成少年犯罪的溫床，對有必要的少年犯罪還是會依法處理。

其次，他認為學校通報機制甚至訊息揭露應大幅檢討，過去有很多霸凌事件都想息事寧人，不想通報教育處或警方，他認為對於紛爭的通報機制應該檢討。

他已約了市警局下週到學校討論通報機制，他強調，不管是一般犯罪或少年犯罪，基隆市一定會強力鎮壓，不會讓基隆的校園產生更多暴力犯罪。

基隆傳出學生霸凌事件，市長謝國樑表示將檢討學校通報機制。（記者盧賢秀攝）

基隆傳出學生霸凌事件，市長謝國樑表示將檢討學校通報機制。（記者盧賢秀攝）

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