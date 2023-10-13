遭嗆「你長得像茶碗蒸」 兩幫人馬在壽司店外大打出手

北市一間迴轉壽司店內，傳出兩幫客人疑似因點「茶碗蒸」，而互看不順眼、高聲謾罵，其中一方甚至還怒嗆「你看起來像茶碗蒸」，令雙方從口角衝突演變成到店外打架事件。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社二館」，本報合成）

2023/10/13 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕罵人也講求創新？北市昨（12）日深夜一間迴轉壽司店內，傳出兩幫客人疑似因點「茶碗蒸」而互看不順眼、高聲謾罵，其中一方怒嗆「你看起來像茶碗蒸」，最後雙方從口角衝突演變成到店外打架事件，嚇得店家趕緊報警，最後兩方人馬皆被警方逮捕。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，以及附上兩段影片，是北市一間迴轉壽司店有兩幫客人發生衝突的現場，以及事後警方到場後制伏雙方人馬的畫面。從第一段影片中，可看到一名戴眼鏡的男子，先是憤怒大喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，引起位在壽司轉盤另一側2名身材魁梧的男子不滿。

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接著這2名的男子殺氣騰騰地，起身走向眼鏡男一行人，反嗆「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」。雙方互相叫囂期間，一名手紋刺青的男子不斷詢問眼鏡男為什麼要看他們，甚至還以「長得像茶碗蒸」來嗆對方，「你看起來就像茶碗蒸，坐好」、「你點茶碗蒸是你的事，看著我幹嘛」。眼見衝突越演越烈，店員立即走過來表示已報警

然而刺青男一行人仍不斷繼續飆罵髒話、質問眼鏡男，還多次表示要「下樓處理」、「不要耽誤人家做生意」、「下來」等。然後在第二段影片中，錄影者拍下雙方人馬打完群架後，被趕來的警方當場壓制的畫面，且由於有幾名鬧事者拒絕配合，讓警方只好出動警棍威嚇，最後6人全數被帶回警局偵辦。

對此，原PO在貼文中形容打群架的幾人是「兩個茶碗蒸，三個被打成手捲」。影片曝光後，片中的刺青男以「茶碗蒸」來罵人的新穎題材，也引起不少網友議論紛紛「長得像茶碗蒸超派」、「下次點餐記得戴安全帽」、「再也不敢在外面點茶碗蒸了」、「當下應該要回他，你長的更像鮭魚卵」「說我長得像茶碗蒸，你TM全家還長得像小美冰淇淋勒！」。

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