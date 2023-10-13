朱國榮潛逃4億保金沒入後 北院另裁定沒收松崗炒股案1億保金

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照）

2023/10/13 10:47

〔記者錢利忠／台北報導〕涉及龍邦、台壽保炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，朱獲交保後被限制出境及出海，卻棄保潛逃；高等法院已裁定將具保人朱國榮胞妹繳交的交保金4億元沒入，另對朱發布通緝；台北地檢署也聲請沒收朱另涉松崗炒股案的1億元保金，台北地院裁准，總計朱被沒入的保金已達5億元。

今年9月7日下午3時，朱國榮前往台北市信義警分局三張犁派出所報到後，自此行蹤成謎，派出所直到9月12日晚上才向高院回報，經拘提無著，高院傳訊朱的律師、當初具保的朱國榮胞妹朱佩瑜，均稱不知朱的去向，高院認定朱有潛逃事實，9月28日發布通緝，並沒入朱所涉涉入龍邦、台壽保炒股等案的4億元交保金。

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另外，朱國榮另有4案仍在台北地院審理中，交保金額最高的一案為松崗炒股案的1億元交保金，北檢已向北院聲請沒收，北院已裁准。

朱國榮棄保潛逃後，通緝時效為30年，依刑法規定，追訴時效還可延長4分之1，即7.5年，現年70歲的朱將活到107歲才有機會逃過追訴期。

調查局則表示，收到朱國榮的通緝書後，除將把朱列入外逃通緝犯名單，也將請求其他國家提供司法互助，以追緝朱到案。

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