棄保潛逃無刑責 修法入罪卡關4年

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，再度引發是否立棄保潛逃罪的討論。（資料照）

2023/10/12 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕被告棄保潛逃，依我國法制只能沒收保證金，即使通緝到案，也沒有任何刑事或行政責任，「CP值」高，使得被告有恃無恐，頻頻落跑。司改國是會議決議增訂棄保潛逃罪，法務部2019年擬具草案，最重可處3年刑，送行政院審查，但部分學者有意見，至今卡關4年，行政院月底將再次開會，凝聚共識。

檢察官或法官認被告無羈押必要，為確保偵審程序順利進行，一般會視其犯罪情節、罪刑、資力等因素，給予不同金額的交保，惟被告具保後，若未遵期到庭，棄保潛逃，依照我國法制，僅能沒收其保證金，而無其他責任，即便日後通緝，警察千辛萬苦把他抓回來，他的刑度也不會因此加重。

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棄保潛逃對於高刑期的重大經濟罪犯，尤具吸引力，因為他們只怕被關，保證金對其而言只是九牛一毛，從落跑的遠東航空前董事長崔湧、前立委羅福助、東帝士集團前總裁陳由豪、貪污檢察官井天博、慶富集團副董事長陳偉志，到近期的國寶集團總裁朱國榮，均是如此。再加上我國國際處境困難，不易抓捕外逃通緝犯，種種不利因素下，使得棄保潛逃事件頻傳。

根據法務部統計，判刑3年以上未到案執行的通緝犯，光是今年1到8月就有818人；司法院則統計，2019年到2023年8月，有高達5萬8000餘名通緝犯。

為了挽回司法威信，司改國是會議決議仿效美國，新增棄保潛逃罪，法務部2019年擬具刑法修正案，增列妨害司法公正罪章，處罰落跑行為，只要能證明被告有積極逃亡或藏匿的行為，規避偵審程序，最重可處3年刑。換言之，若被告棄保潛逃，檢警就可立案採取積極的偵查作為，不再只能消極的通緝。

惟我國法制多根植於歐陸法系，要新增美國的棄保潛逃罪，引發部分學者質疑棄保潛逃已沒收其保金，如果再科以刑責，恐構成雙重處罰，不符合比例原則。此外，妨害司法公正罪章另有司法關說罪，也被學者質疑定義不夠明確，多重因素下，導致整部修正案躺在行政院4年，延宕立法。

行政院5日請法務部再度邀集學者專家表示意見，定25日再度開會，據悉，原本對棄保潛逃罪抱持存疑態度的司法院，已改為同意立場，願意支持，但對其中的文字設計仍有異見；而行政院也未堅持刑度為3年以下，可能會參考美國聯邦法典第18卷第3146條，視其起訴罪名或判決有罪罪名的刑度，決定棄保潛逃刑責的高低。

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