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科慕工安意外釀2死 桃市府：北區職安中心已勒令停工

美商台灣科慕觀音廠今早驚傳工安意外，氯化反應爐承包商拆除防火磚，2名員工頭部遭砸送醫不治。桃園市勞動局表示，北區職安中心已勒令部分停工。（記者闕敬倫翻攝）

美商台灣科慕觀音廠今早驚傳工安意外，氯化反應爐承包商拆除防火磚，2名員工頭部遭砸送醫不治。桃園市勞動局表示，北區職安中心已勒令部分停工。（記者闕敬倫翻攝）

2023/10/12 18:01

〔記者闕敬倫／桃園報導〕全球最大鈦白粉生產商美商台灣科慕股份有限公司今年8月宣布永久停止生產、運作，觀音廠氯化反應爐承包商今（12）早拆除防火磚時，包商2名員工頭部遭砸，經警、消送醫後宣告不治。對此，桃園市政府勞動局表示，北區職安中心已勒令部分停工。

科慕觀音廠區自8月後陸續關廠拆卸設備，今天早上8時許，包商員工58歲梁姓男子、55歲陳姓男子以及44歲劉姓男子進入廠內施作拆除作業，劉爬上樓梯使用電動鑿子拆除磚塊，由陳男、梁男幫忙扶樓梯，劉疑施工不慎造成整面磚塊崩落，陳、梁2人遭擊中頭部，當場失去生命徵象，送醫後宣告死亡，詳細事故原因將報由檢察官相驗釐清。

針對台灣科慕觀音廠驚傳工安意外，桃園市勞動局指出，經查台灣科慕股份有限公司觀音廠為甲類危險性工作場所，權責機關為勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，勞動檢查處接獲職災消息後，立即洽北區職業安全衛生中心。

桃園市勞動局表示，北區職安中心初步說明案發處所位於台灣科慕公司觀音廠，承攬人為高烽築爐工程有限公司，承攬工作為氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，案發前該工程已進行約2週，案發當日共有3人於氯化流體床反應爐內進行內側隔熱磚敲除作業，其中2人於下方扶持移動梯，1人於移動梯上從事隔熱磚敲除，作業時因側面隔熱磚突然倒塌、崩塌，掉落的隔熱磚壓住位扶持移動梯的2人，之後送醫急救，仍不治死亡。

桃園市勞動局說明，北區職安中心已於今日派員前往現場實施調查，將就事業單位是否違反職業安全衛生法規定，致發生勞工死亡，追究事業單位相關責任，北區職安中心已令事業單位就發生災害的作業及場所部分停工。

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