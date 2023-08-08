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美商科慕關廠遭疑亂倒廢棄物 桃市府：限期未改善將移送檢調

該處農地位於桃園楊梅，目前農地為覆土狀況且雜草叢生。（記者鄭淑婷翻攝）

該處農地位於桃園楊梅，目前農地為覆土狀況且雜草叢生。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/08/08 20:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美商台灣科慕公司（原為杜邦桃園觀音廠）日前宣布關廠，勞資爭議仍未解決，另被爆出來自杜邦（科慕）的鈦鐵礦氯化爐碴，堆置、掩埋在桃園楊梅一處農地多年，時代力量立委陳椒華今於立院召開記者會揭露，要求相關單位硬起來；桃市府都市發展局表示，過去依違反都市計畫法針對行為人開罰過2次，分別裁處9萬、6萬元，今年再收到農業局移送案件，預計本週會進行裁處並限期1個月改善，若未改善將移送檢調單位。

桃市府環保局表示，2019年曾接獲檢舉前往稽查，因鈦鐵礦氯化爐碴為經濟部公告的再生資源項目，不屬於事業廢棄物，而現場土地已是覆土狀況，初步未發現污染等情事，開挖需經所有地主同意，但不管是否為廢棄物，都不能堆置或掩埋於農地，本月7日再次會同相關單位前往現勘。

桃市府農業局表示，該案於2015年至今收到多次檢舉，行為人以層層掩埋方式堆放，確實有農地非農用情事，查獲後陸續移請都發局裁處；都發局表示，2016年、2019年針對行為人裁罰過2次，分別裁處9萬、6萬元罰鍰，裁處金額減少是因為桃園升格後的裁罰基準更改，升格前以面積為依據，升格後以行為類別及次數，今年再接獲農業局移送案件，預計本週進行裁罰，最高裁處金額為30萬元，並限期1個月改善，若未改善將移送檢調單位。

據悉，裁處的行為人並非科慕公司，而是地產公司負責人，目前該處農地為覆土狀況且雜草叢生。

該處農地位於桃園楊梅，目前農地為覆土狀況且雜草叢生。（記者鄭淑婷翻攝）

該處農地位於桃園楊梅，目前農地為覆土狀況且雜草叢生。（記者鄭淑婷翻攝）

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