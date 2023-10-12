「驚世前空姐」潑汽油燒死小7歲夫 公公悲痛控訴手段兇殘

李女涉嫌縱火燒死丈夫，被網友稱為「驚世媳婦」、「驚世前空姐」。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2023/10/12 15:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任空姐的李姓女子與楊姓男子結婚後對公公婆婆施暴，公婆聲請家暴保護令獲准，李女心生不滿，竟於2021年3月11日清晨，對年紀小她7歲的楊姓丈夫澆淋汽油點火，楊男一個半月後不治，一審與二審依殺人罪，判處這名「驚世前空姐」15年徒刑，卻被最高法院發回更審，高等法院台中分院今天更一審開庭時，楊父（李女的公公）悲痛泣訴，媳婦楊女始終不認錯而無悔意，燒死兒子的手段兇殘，希望已逾2年半的官司能儘速審結。

判決書指出，同樣都喜歡鳥兒的李女與楊男，兩人於「鳥社團」認識，一見如故，兩人交往5個月結婚，「姊弟戀」雖修成正果，李女還強調二人是「靈魂伴侶」，但婚後不到兩個月就變調。

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李女指控，公婆認為她比楊男年長，無法生育，對她態度丕變，雙方衍生衝突，李女還在臉書社團上，指控婆婆虐待她，婆婆則反指李女施暴，包括腳踹、勒頸、呼巴掌或砸毀物品、威脅縱火燒房子，李女於網站的公審貼文，也引發網友兩極評價。

2021年3月9日，台中地院核發「暫時保護令」給公婆，不料，警方尚未送達給李女，同年月11日，李女對丈夫楊男潑灑汽油縱火，丈夫楊男80％皮膚灼傷，同年4月25日不治，李女事後辯稱無殺夫之意，宣稱「只是想嚇嚇他（丈夫）」，她自己也灼傷，台中地院一審於去年6月，依殺人罪判刑15年，高等法院台中分院二審於今年2月，也是判處15年，上訴最高法院，三審發回高等法院台中分院更審。

今天更一審開庭，李女說詞與之前相似，她雖對自己買汽油潑灑等行為，造成丈夫楊男死亡的後果深感後悔，但她是因長期被楊男家暴對待，公婆又因她年長楊男7歲，雙方婚後相處不睦，一時激動之下，才會淋汽油在丈夫楊男身上，但她無殺人之意，只是希望長期欺騙她的丈夫楊男能對她說實話，她沒有縱火燒死楊男的理由與動機。

法官傳喚楊父出庭做證，楊父情緒激動說，李女始終不認錯，每一次開庭，對死者家屬都是一次傷害，勘驗兒子的遺體，對父母家人更是痛苦折磨，李女手段殘忍，不思檢討自己所作所為，案發至今2年多，法院卻仍未審結，他一度激動說，已無新事證需再調查，法院應速審速決（判決）。體諒他們身為被害家屬的感受。'

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

李女形容丈夫楊男是「靈魂伴侶」，他被燒傷後一個半月不治。（資料照）（記者張瑞楨攝）

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