討債過激被帶回約束 親友團竟包圍高雄派出所

債權人討債過激被警方帶回警局約束，親友團竟包圍高雄派出所。（取自黑豪家族）

2023/10/11 20:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市傳出債權人率眾抗爭討債，由於未申請集會遊行，加上行為過激被警方制止，帶回鼎金派出所管束，不料，民眾轉赴派出所抗議，所幸未發生傷亡意外，警方初步了解是一件「家族」債務糾紛，並非官警涉及債務問題，另過程中發現1名通緝犯，當場將人逮捕依法送辦，特別對外澄清。

該起討債案件並非員警欠債，據了解，一名何姓女子（46歲）與張姓男子未婚育女，後來張男因故死亡，張男生前與何女家人疑有約1000萬的借貸，何女今帶著女兒前往張男三民區透天住家要求認祖歸宗，張男家人閉門拒見，何女的友人賴姓男子（18歲）、蔡姓男子（17歲），涉嫌在鐵門上潑漆、砸毀窗戶，警方獲報到場立即帶回兩嫌。

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何女心生不滿，今晚18點30分許，又與沈男（43歲）等20名友人至派出所前，大吐張男家人不負責任的委屈，全案依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損罪，當場逮捕何女、沈男、賴男、蔡男，其餘到場人員將檢視蒐證影像後，以社會秩序維護法第72條、第73條移請臺灣高雄地方法院簡易庭裁處。

警方表示這一起家族債務糾紛，因抗議動作激烈，被員警帶回派出所，才在傍晚發動親友團來包圍派出所，現場警方意外查獲1名通緝犯，並非官警有債務糾紛。

債權人討債過激被警方帶回警局約束，親友團竟包圍高雄派出所。（取自黑豪家族）

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