激辯200分鐘！高虹安聲請傳李忠庭作證 檢以「高辦第2人」當庭反對

新竹市長高虹安抱著紙箱到台北地院，為自己的涉詐領助理費案辯護。（記者張文川攝）

2023/10/11 21:01

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安被控，在立委任內詐領助理酬金與加班費共46萬餘元，台北地院今天第3次開庭，首度傳喚高虹安出庭，檢辯激辯逾200分鐘、近3.5個小時才結束，高虹安聲請傳喚男友李忠庭做證，但檢方認為，李忠庭是「高辦第二人」，地位顯然不同於受薪階級的其他助理，不能反映其他助理的處境，反對李當證人；法官暫定12月6日再次開庭，而依此審理時程，全案已不可能在明年1月11日總統及立委大選前宣判。

今庭訊從下午2時30分開始，一路開至傍晚5時50分才結束，中途未休庭，激辯長達200分鐘，其中高虹安面對起訴事實就獨自親口爭執了80分鐘。

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高虹安採無罪答辯，沒有犯罪意圖與行為，強調她從未要求助理黃惠玟虛報、浮報加班費和酬金，零用金也不是高保管、私用或自行決定用途，強調是行政主任黃惠玟依過往經驗，向她提議採零用金制度，且辦公室所有成員只要用於公務，都可請領使用，大多數不須知會她，而助理幫她代墊的款項，她也都有歸還，且她除了立院匯薪的帳戶外，用了4個其他銀行帳戶支付逾80萬元用於公務，不應因她未提領事務費就認定她佔助理便宜。

檢︰李忠庭堪稱高的「辦公室第二人」 沒必要傳他

檢察官與高虹安皆向法官聲請傳喚已認罪的時任高虹安國會辦公室主任陳奐宇、行政主任「兔姊」黃惠玟、法務主任陳昱愷等3人做證，高虹安另聲請傳喚不認罪的公關主任「公衛文」王郁文、以及高虹安的男友李忠庭做證，以證明高虹安未指示、謀議、支配助理捐出助理費並挪為私用，且有返還代墊款。

但檢察官認為，沒必要傳李忠庭到庭，因為李忠庭曾任高虹安的特別助理，平時負責替高虹安接電話等機要工作，高度參與高虹安的立委工作，堪稱高的「辦公室第二人」，地位顯然和其他助理不同，可能因此緣故才未繳回助理費，李的狀況並不能反映其他助理被迫捐薪的處境。法官表示，將由合議庭評議決定是否傳喚李忠庭。

高虹安還聲請函詢立法院，提供全部113位立委的助理費預算執行率資料，以證明她申請助理費和加班費的方式並非特例，因為她的資料顯示，執行率高達97%；檢方認為沒必要，其他立委的執行狀況如何，並不能證明高虹安沒有詐領公款；法官問高調取立院資料的用意，高的律師稱，只是想了解實務狀況，並不是要查其他立委是否也有依法申請撥款。

法官蘇宏杰徵詢兩造對下次開庭時間的意見，高虹安表示，11月中下旬有市議會議程須出席，不便到庭，法官暫定12月6日開庭。

由於目前爭點尚待整理，證人時間也未敲定，也有是否隔離訊問、如何進行等問題待溝通，還有函詢公文的往返等候時間，依目前審理進程，法界研判至少還得3、4個月才有可能審結，已不可能在明年1月大選前宣判。

新竹市長高虹安抱著紙箱到台北地院，為自己的涉詐領助理費案辯護，竹市府發言人徐千晴也抱著另一箱資料。（記者張文川攝）

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