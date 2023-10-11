太「扯」了！貨車扯斷電線逃逸 害2騎士遭纏繞摔傷

嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生線落掉落致機車騎士摔傷事故。（嘉義縣消防局提供）

2023/10/11 17:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮嘉104線道大林往大埔美工業區方向，今天上午一連發生2起機車騎士遭掉落線路纏繞摔傷事件，警方調閱監視器追查，發現有部載著堆高機的貨車行經事故地點，將有線電視的線路扯斷，貨車劉姓駕駛未處理就離開現場，致發生2起交通意外，警方依規定將劉某函送法辦。

嘉義縣消防局是在今天上午8點58分接獲民眾報案，指嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生車禍事故，立即派遣大美分隊前往，抵達回報現場為2名機車騎士疑似因掉落電線造成摔傷，53歲黃姓男子與30歲沈姓女子2位傷者都意識清楚，但肢體有多處擦傷，由大美救護車送往大林慈濟醫院救治。

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警方調查，今天上午8點半左右有部載著堆高機的貨車行經事故地點，未注意到有線電視的線路強行通過將線路扯斷掉落，貨車劉姓駕駛並未停車處理，導致後來發生兩起機車騎士遭纏繞摔傷交通意外，事件發生後，由台電公司支援人力，於上午10點半排除。

台電公司說，據報派員到場處理時，雖確認掉落線路非台電所有，但因為線路橫跨大馬路，怕又有人騎車跌倒受傷，由大林服務所的員工協助處理。

嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生線落掉落致機車騎士摔傷事故。（嘉義縣消防局提供）

嘉104線道大林往大埔美工業區方向發生線落掉落導致交通意外，台電工程人員協助處理。（台電公司提供）

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