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男撞死騎士夫婦出庭冷回「沒什麼想法」 二審從重改判2年

林男涉嫌撞死騎士夫婦，因態度不佳又拒和解，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

林男涉嫌撞死騎士夫婦，因態度不佳又拒和解，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

2023/10/11 06:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子涉嫌開車撞死薛姓夫婦，被依過失致死罪判刑1年，檢方指他態度惡劣，毫無賠償誠意，要求從重量刑，高等法院高雄分院詢問他想法他，竟冷回：「我沒有什麼想法」，從重改判2年。

判決書指出，2022年10月11日下午4點多，林駕駛自小客車行經橋頭區通典路與甲典街無號誌交岔路口，未遵守交通標誌指示，涉嫌撞倒機車，騎士薛姓夫婦經送醫急救，隔天凌晨相繼死亡。

林嫌肇事後主動打電話報警自首，岡山分局製作筆錄後，依過失致死罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴，並被地院判處有期徒刑1年。

檢方不服判決指出，林嫌雖坦承犯行，卻表示：「我沒錢」，毫無誠意與被害人商談和解，犯罪後態度惡劣而無悔悟之心，並參酌他應負車禍肇事主因，及薛姓夫婦死狀甚慘等情況，要求從重量刑﹔林嫌則未上訴。

薛姓家屬則指出，林嫌犯後的態度完全感受不到想要和解，告別式也沒有來，都很被動，甚至以其沒有錢為由拒絕支付喪葬費用，要求改判3年徒刑。

合議庭法官曾訊問林嫌對此案的想法，他竟冷言回稱：「我沒有什麼想法。」等語，又未與被害人家屬和解，從重改判2年，仍可上訴。

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