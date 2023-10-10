辱罵「小雞雞」無罪 法官認證：很弱的意思

李男因網路遊戲起爭執，涉嫌辱罵對方「小雞雞」，被高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2023/10/10 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓玩家因網路遊戲發生不愉快，涉嫌PO文辱罵林男「小雞雞」，被依妨害名譽罪起訴，經地院判決無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院認為，李意指對方「很弱」，不構成犯罪，仍維持無罪並定讞。

檢方指出，李男和告訴人林男均為網路遊戲「DEKARON獵魔出擊」玩家，雙方因網路遊戲發生不愉快，李於2022年7月3日晚間11點多，在「DEKARON獵魔出擊」公開頻道中，發佈對方是「小雞雞」的訊息，因而觸犯公然侮辱罪嫌。

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李男指出，先前與林男有買賣的問題，交易過程不愉快，並在公共頻道看到有人跟他吵架，就順口補「小雞雞」等語，當時沒想很多，意思是指他「很弱」。

又說，當時又碰巧在同一遊戲中打怪，林男搶怪搶不贏，就在公開頻道罵人，所以才會回擊，否認犯行。

1、2審法官調查，「小雞雞」字面意義是指男童生殖器、形容大小等諸多可能，但綜觀兩造因玩遊戲起爭執，李男主觀上認為「小雞雞」＝「很弱」，不是不可能。

此外，李男因一時不滿而情緒宣洩用語，雖屬不雅、粗鄙，然此僅屬修養問題，尚難認定有減損或貶抑林男人格的意思，認定罪證不足並定讞。

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