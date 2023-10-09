豐原公老坪BMW飆往對向車道險釀禍 議員謝志忠提供行車紀錄器

BMW行駛公老坪山路因車速過快衝向對向車道，差點兒撞上對向車輛。（謝志忠提供）

2023/10/09 09:36

〔記者歐素美／台中報導〕1輛BMW汽車昨天行駛台中市豐原區公老坪坪頂巷的山路，車速很快衝向對向車道，看到對向有車才急轉，差一點兒撞上對向來車，對向不僅有1輛自行車，1輛對向車見狀也嚇得急剎，該車車主為民進黨台中市議員謝志忠的友人，謝志忠將朋友行車紀錄器上的驚險畫面po上網，並將行車紀錄影像交由警方處理；網友大罵「誇張」、「驚死人」，還有人說，這輛車常出現豐原，要警方嚴辦。

生死一瞬間！台中市議員謝志忠表示，他朋友昨天下午開車經豐原高爾夫球場下山時，遇到飆車族，因車速過快，車子飆向對向車道，差一點與其朋友的車子撞上，他朋友說「差一點就掛了」，行車紀錄器完整呈現過程。

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謝志忠昨晚將行車畫面PO在臉書，提醒大家小心飆車族，並提供行車影像給警方處理；許多網友大罵BMW車主，說這種山區飆車行為很誇張，有網友說常看到這輛車在豐原出沒，要警方嚴辦。

豐原警分局表示，經調閱監視器過濾往來人車，已掌握該車車籍資料，並依道路交通管理處罰條例第45條「汽車駕駛人不依規定駛入來車道」逕行舉發，為確認是否有競駛、危險駕車之行為，持續擴大調閱周邊監視器影像，並通知車主到案說明，依刑法公共危險罪究辦。

警方呼籲，駕駛車輛應遵守道路標誌，標線規定行駛，勿任意跨越車道行駛及危險駕車行為，才能避免造成用路人及自身危害；另如發現道路上有危險駕駛行為，請立即撥打110報案專線，警方將立即前往處理，以維用路人行車安全。（10:44更新）

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