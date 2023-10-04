差不到一個車身！女騎士險被天降鷹架砸中 驚悚景象如《絕命終結站》

圖中轎車剛開過，後方鷹架瞬間墜落路面，驚險閃過。（民眾提供）

2023/10/04 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一處施工中的豪宅建案，3日傳出工安意外，一只鷹架突然從高處掉落，宛如天降凶器差點砸中過往汽機車，其中一名女騎士只差不到一個車身就被砸中，場景驚悚，除讓她嚇出一身冷汗，也讓直擊民眾議論紛紛。

這起工安意外發生在昨上午9時許，位在南屯區大墩十一街上的一處豪宅建案，疑工人操作不當，導致一只長約150公分的鷹架從10多層樓掉落，根據民眾提供的行車紀錄器顯示，當時有多輛汽機車行經，其中一輛自小客剛好經過，就看到後方鷹架瞬間墜落路面，驚險閃過。

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另外一名女騎士則是準備上班途中，突見前方大型鐵件掉在前方，只差不到一個車身就被砸中，幸好均未造成人員受傷；工地方面今天表示，昨天確實是施工人員不慎讓鷹架零件掉落，事發後第一時間立即通報，並停工了解情況，召集相關人員還原過程，同時已聯絡當時經過的女騎士，表達關心慰問。

對此市府都發局表示，經查該處工地施作鷹架工程時，不慎掉落鷹架配件至道路上，幸無人員受傷，10分鐘內立即派人移除掉落物，但此案已涉及違反建築法第63條規定，將依法裁處1萬8000元，並限期2日內改善，若工地再有物料掉落，將勒令停工。

女騎士只差不到一個車身就被砸中，場景驚悚。（民眾提供）

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