遇閃紅燈未停車再開遭開罰 民怨「大砲轟小鳥」搶錢

騎士行經北屯區重劃區，遇閃紅燈路口未停下再開遭警方攔下開罰。（民眾提供）

2023/09/27 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕最近有民眾騎車行經中市北屯區重劃區，遇閃紅燈路口未停下再開遭警方攔下開罰，質疑政府在搶錢，對此警方表示，北屯區今年迄今共發生15起死亡車禍，8個新興重劃區就佔了快一半，其中更有1件的肇事因素就是該項違規，為此在9月「交通安全月」期間在各重劃區加強取締，呼籲民眾注意。

開車或騎車在路口遇到閃光號誌該不該減速？該不該停車？答案是通過閃光黃燈必須減速，閃光紅燈必須停車再開，都是考駕照時的基本觀念，不過有民眾近日在網路社群PO出影片顯示，有騎士行經北屯區重劃區時，遇閃紅燈未停下就逕自通過，因而遭警方當場攔下開單告發，質疑此舉「大砲轟小鳥」好像是在搶錢。

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對此轄區第五分局表示，北屯區新興重劃區眾多，共有十四期重劃區、單元8、單元12、單元13、單元14、水湳經貿園區、廍子區段徵收及北屯機場捷運特區等8個新興重劃區，因重劃區人口遽增往來車流增加、道路筆直寬闊但交通標誌、標線未完善，造成交通事故件數成長，近期更是連續發生死亡車禍，顯示出重劃區的交通安全疑慮。

經統計，今年迄今北屯區15件死亡車禍中重劃區就佔7件，其中更有1件的肇事因素就是上述的違規，該分局為此結合9月「交通安全月」，期間規劃優勢警力在各重劃區實施「防制重劃區交通事故強化執法」。

針對「酒後駕車」、「闖紅燈及紅燈右轉」、「超速行駛」、「不暫停讓行人優先通行」、「機車未依規定兩段式左轉」及「行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」等6項違規加強取締，警方呼籲，重劃區內因車流少，車速較快，用路人應應遵守標誌、號誌及標線小心駕駛，維護行人及其他用路人安全。

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