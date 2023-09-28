違規停放拖車卸貨 竹縣騎士追撞枉死 司機及廠長均判刑

違規停放拖車卸貨導致竹縣騎士追撞枉死，新竹地院依過失致死罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/28 19:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓曳引車司機將拖車開到新竹縣送貨，為方便工作，違規使拖板車車身橫跨外側車道上，自路緣計算共佔用5.6米，導致官姓機車騎士不慎撞上拖板車死亡，新竹地院依過失致死罪判司機黃男徒刑5月、點接貨櫃的廠長黃男6月徒刑，均緩刑2年。

法官調查，去年3月25日上午10點多，黃姓司機開營業用曳引車附掛營業用半拖車，至新竹縣一處公司送貨，由黃姓廠長負責點接貨櫃。

請繼續往下閱讀...

依規定，在交岔路口10公尺内不得臨時停車，且汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其大型車之前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾1公尺，並不得利用道路為工作場所，利用道路放置拖車。

由於黃男車輛全長過長，為利公司人員下貨，黃姓廠長遂指示黃姓司機將曳引車與拖板車分離，而將拖板車部分車身靠近公司倉庫，使拖板車車身橫跨外側車道上，自路緣計算共佔用5.6米，黃姓司機並將曳引車駛至對向車道停放，以待卸貨完成。

期間黃姓司機有在路側擺放交通錐1個，黃姓廠長雖一度在現場指揮交通，稍晚離開現場後，現場即欠缺任何有效防範或管制措施。

不久官姓男子騎機車行駛至公司前，因未充分注意車前狀況，不慎撞擊橫跨在外側車道的拖板車車身，人車倒地送醫不治。

法官審酌二人因本案過失導致官男不幸往生，親友內心承受莫大痛苦，並無端受司法程序折磨，本當從重量刑。惟念及二人均坦承犯行，並於審理時與家屬達成和解，且均已經給付賠償金完畢，家屬也同意給予2人緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法