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52歲女和34歲男找刺激 捷運淡水站上演「活春宮」

一對情侶今天凌晨在新北捷運淡水站出口旁打野砲，引發議論。（記者吳仁捷翻攝）

一對情侶今天凌晨在新北捷運淡水站出口旁打野砲，引發議論。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/04 13:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天網路流傳一對男女在捷運淡水站外打野砲，影片全長約1分半鐘，影片PO網後，引起淡水警分局關注，事後查出這對情侶今天凌晨途經該處犯案，循線先查獲52歲蔡女，她辯稱為跟小她18歲的男友一起搞浪漫、尋求刺激，在戶外春風一度，警方依妨害風化罪嫌，將這對情侶送辦。

淡水警方今天凌晨網路巡邏發現，一個臉書社團PO出網友拍攝的打野砲現場，一看發現為轄區淡水捷運站出口，一對男女在一處打烊商店前激戰，民眾看見影片後，都對這對大膽情侶行徑感到不可思議。

警方從捷運淡水站周邊過濾監視器及查訪，以車追人，發現居住淡水的52歲蔡姓女子涉有重嫌，今天上午11時尋獲蔡女，她承認影片中為其本人及34歲男友曾男，昨天因搭末班車途經該處，見四下無人，且一時興起，搞浪漫及尋求刺激，所以在捷運站前性交，全案警詢問後，依妨害風化罪，移送士林地方檢察署偵辦。

看過影片的淡水居民透露，淡水捷運站周遭人潮眾多，即使末班車後的凌晨，仍有不少人途經，直呼情侶太大膽，而且女方先幫男方服務後，再以女前男後體位性交，完事後女方還不急不徐拿出手帕擦拭，絲毫不害怕旁人異樣眼光。

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