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那邊有蟑螂！情侶公園「活春宮」 家長急拉5歲童離開

和美鎮德美公園溜滑梯旁草地出現「活春宮」，嚇壞家長。（賴清美提供）

和美鎮德美公園溜滑梯旁草地出現「活春宮」，嚇壞家長。（賴清美提供）

2023/08/12 22:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮德美公園11日晚間出現一起離譜的「活春宮」，1對情侶不顧旁人眼光，就在公園溜滑梯旁的草地上半裸著身體「公然啪啪」，1名帶著小孩去溜滑梯的家長突然看到「四腳獸」，當場嚇得要把小孩拉走，小孩一頭霧水詢問：「為什麼不讓我玩」，家長不知道該怎麼解釋，只好說：「那邊有蟑螂太可怕了」，PO在臉書引發大批網友熱議，有人說下次要買爆米花來欣賞，還有人痛罵要報警找警察來抓妨害風化。

該名家長PO文指出，他昨晚帶著5歲孩子前往德美公園玩樂時，小孩要去玩那一座比較大的溜滑梯，他帶著小孩走過去時差點沒被嚇死，在溜滑梯的另一邊竟有一對中年男女躺在那邊，不是命案現場的那種躺，是不好說的那種躺，他氣得立即把小孩拉走，小孩還一直問為什麼不能玩，他實在不知道該怎麼解釋，只好說那邊有蟑螂太可怕了。

家長指出，他沒那個勇氣站在旁邊光明正大的看，但他不明白一個那麼大的公園，一定要躲在暗摸摸的地方嚇人嗎，尤其那是一個給小孩玩樂的地方，是和美少數有盪鞦韆的公園，小孩真的很愛，提醒晚上才能帶小孩去公園放風的家長們，除了注意安全外，也要隨時注意四周環境，別讓孩子們看到不該看的畫面。

大批網友留言稱，這樣躺蚊子不多嗎？還有人直言這對男女是「沒錢開房間」；另有人說，商機無限應該在那裏賣衛生紙；還有網友指出，這對男女不知廉恥為何物，竟拿下流當飯吃，可能他們晚餐沒吃飽在公園續攤；大家一起來鬧洞房。

縣議員賴清美獲悉後指出，德美公園歷史悠久，前幾年好不容易全面翻新，讓大人小孩都適合遊憩的公園，沒想到竟然會有人在公園公然上演「活春宮」，且還不顧外人眼光，就在公園的草皮上「啪啪啪」，太離譜了，她將要求和美警分局派員加強巡邏。

彰化縣議員賴清美指和美鎮德美公園歷史悠久，是和美都市計畫區內佔地最廣的公園綠地。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美指和美鎮德美公園歷史悠久，是和美都市計畫區內佔地最廣的公園綠地。（賴清美提供）

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