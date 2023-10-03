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家樂福打烊員工沒注意 顧客開車離場被鐵捲門夾住

家樂福光華店員工打烊未注意，害離場顧客連人帶車被鐵捲門夾到。（翻攝Google地圖）

家樂福光華店員工打烊未注意，害離場顧客連人帶車被鐵捲門夾到。（翻攝Google地圖）

2023/10/03 14:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕趙姓男子到家樂福高雄光華店購物後，正準備開車離場時，剛好遇到賣場打烊，劉姓員工沒有注意車子還沒駛離停車場就放下鐵捲門，導致趙男連人帶車被夾住，趙事後提告求償，指自己被嚇到心臟病發作，家樂福同意賠償修車費，但不同意賠精神慰撫金，雙方鬧上法院後，法官認為趙男在事故後1個多月才去醫院就診，認為他心臟問題與家樂福無關。

判決指出，2021年2月20日晚上11點多，趙男從家樂福光華店買完東西，開車準備離場時，停車場的鐵捲門突然降下，導致他的愛車車頂板金凹陷、後擋風玻璃刮痕受損；趙男聲稱，自己患有先天性心臟病，意外發生時因受到驚嚇，導致出現多次胸悶不適，除要求家樂福要賠他5萬多元修車費外，還要賠他精神慰撫金4萬多元。

高雄地院審理時，家樂福同意賠償5萬多修車費，但認為趙男本身沒有受傷，除了修車費外，不應該再賠他其他錢；法官檢視相關證據，認定家樂福和劉姓員工有責任，應連帶賠償5萬餘元。

至於趙男提精神慰撫金部分，法官檢視他的就醫紀錄，發現趙男在事故發生後1個多月才去醫院檢查，且檢查報告正常，難以採信趙男因這起事故出現心臟疾病，這部分判家樂福免賠，可上訴。

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