撫卹與賠償／明揚5億元信託 全員工發薪至12月

明揚董事長劉安晧（左）昨在總經理、律師陪同下召開記者會，稱成立五億元信託專戶撫卹賠償員工。（記者葉永騫攝）

2023/09/27 05:30

〔記者葉永騫、楊雅民／綜合報導〕明揚大火釀成重大傷亡，該公司昨天委由上海商業儲蓄銀行規劃辦理信託帳戶，將五億元存入專戶交付信託管理，作為員工撫卹及損害賠償等專款專用。明揚董事長劉安晧表示，所有的員工薪水保障到十二月。

董座：會負責到底 公司現金足以支付

劉安晧昨天由律師陪同召開記者會，表示對於傷亡的員工將從優撫卹，他會負責到底，即使將來醫療修復、心理治療或教育經費等超過五億元，也會繼續支付更多的款項，公司現金絕對足以支付，為確保公信力，將委由律師擔任監察人，監督帳戶使用情形。

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在保險的部分，明揚有投保金額約十五億元，將配合火調和保險公司調查，盡快完成理賠程序，在未完成理賠前，會先以信託專戶，盡速對傷亡者給予撫卹。

對於經濟部昨天下令明揚全部停工，同時工資必須照常給付，劉安晧表明尊重主管機關一切裁決，目前就是先盡速處理傷亡者的後續，其他員工也不用擔心，所有的員工的薪資直到十二月都會照常給付，如果復工時間超過十二月，也會盡量安排到其他廠工作，保障員工的工作。

劉安晧指出，公司被下令停工後，每個月約損失二．五到三億元，年度損失約七、八億元，明年就要看停工停多久，二廠能不能復工，公司的營運應該沒有問題。劉安皓並反駁血汗工廠的指控，強調公司都是依據勞基法規定，員工一年的薪水可以領到二十個月，中秋、端午獎金是五分之一的薪水，如果月薪四萬元就可領到八千元，薪資不會扣來扣去，而是加來加去。

坦承第一時間提供安全資料表未齊全

對於屏東縣長周春米指責事發時該公司的安全資料表未齊全、有機過氧化物超量存放三十倍，縣府開罰二百四十萬元；劉安晧坦承第一時間提供的安全資料表未齊全，但有公安課長陪同，對於超量存放還要再認定，對於縣府的裁罰，他虛心接受。

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