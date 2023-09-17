飆罵員工五字經、爛貨 賠55萬二審獲判緩刑5年

台中林姓男子罵員工五字經、爛貨，因已向員工道歉，並賠償11名員工每人5萬元，台中高分院判決緩刑5年。（記者陳建志攝）

2023/09/17 22:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓男子，前年6月前往弟媳當負責人的公司要求員工提供財務報表，並飆罵五字經、爛貨等字眼，同月底在父親辦喪事法會上，還用腳踹傷胞弟，11名員工和胞弟提告，台中高分院二審，因林男已向員工道歉，並賠償每人5萬元，獲判緩刑5年，全案確定。

判決指出，林姓男子是一家公司股東，目前由弟媳擔任負責人，林男前年6月10日下午3點到公司，要求出納和會計拿出財務報表，夏姓和許姓員工表示要請示負責人，林男心生不滿，在辦公室大罵五字經、「衝三小」、「就是你們這些爛貨，才會把公司的業績搞的這麼爛」。

請繼續往下閱讀...

林男還將夏、許兩人放在桌上的文件掃落到地上，翻倒辦公室椅子、電腦螢幕，甚至拿辦公桌上的檔案夾砸向夏女，幸好夏女閃過，並嗆「我就坐在這兒20分鐘，你日報表跟月報表沒有，我把整個全部換掉」、「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」，讓當時在場11名員工心生畏懼。

同年6月30日，林男的父親過世舉辦法會，林男和弟弟卻發生口角，兩人發生肢體衝突，造成胞弟臉部、手腳受傷。

林男的弟弟和11名員工，提出強制罪、傷害等告訴，一審依強制罪判刑7月，傷害罪處有期徒刑5月。

林男不服提出上訴，台中高分院審理時，林男已經向11名員工道歉，並達成和解，向每名員工賠償5萬元，合議庭據此撤銷改判，判刑1年，得易科罰金36萬元，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，向指定機構提供義務勞務40小時，法治教育6場，全案確定，不得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法