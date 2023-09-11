夜間騎車沒開大燈被攔 機車男竟對警察肘擊還吐口水

基隆地檢署偵結依傷害、妨害公務等罪將鄭男起訴。（記者吳昇儒攝）

2023/09/11 14:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆鄭姓機車騎士今年5月29日晚間，騎機車行經暖暖區過港路遇到警方攔檢，在警方檢查過程中，雙方發生衝突，鄭男突然動手毆打、抓傷員警，還對著范姓警員吐口水辱罵「白癡」，被警方壓制後，依妨害公務等罪移送法辦。基隆地檢署偵結，依傷害、妨害公務等罪將鄭男起訴。

檢警調查，鄭姓騎士因夜間騎乘機車未開大燈，被執行取締酒駕勤務的范姓、董姓警員攔下盤查，突然間鄭男用右手肘襲擊范員頭部，還出手抓傷范、董二員，甚至對著范員辱罵白癡，並做吐口水的動作。導致范員頭部鈍傷、右側大腿挫傷及右側無名指擦傷等傷害，董員則有右側手腕挫傷等傷勢。

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鄭男向檢察官否認犯行，並表示當時有配合拿出身分證，警察本來說不開罰單，後來又說要罰，還要搜身，感覺被耍，回頭看車廂內有什麼東西時，不小心揮到警察，並沒有看到員警受傷。

檢察官調閱員警的密錄器影像，清楚拍下鄭男毆打員警的過程，且兩名警員的驗傷單也顯示有上述的傷勢。

檢察官認為，鄭男行為已經涉犯傷害、妨害公務等罪，請法官依較重的傷害罪嫌處斷，且鄭男於2020年曾犯下傷害、毀損等罪，5年內再犯案，請法官加重其刑。

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