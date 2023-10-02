宜縣府公共造產專員涉藉標案募資 捲款億元「人間蒸發」被解雇

宜蘭縣政府團隊又出包，公共造產專員疑假藉標案對外募資，捲款億元失聯。（資料照）

2023/10/02 18:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產許姓專員，涉嫌對外宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元，受害者逾50人，不乏民代與地方名人。許男失聯多日，債主求償無門。縣府指出，許男在外個人行為與縣府無關，縣府要求許出面說明，也完全連繫不上，今以曠職3日將許解雇，民眾若權益被損害，請循法律途徑解決。

據了解，許姓專員曾參選過羅東鎮民代表落選，林姿妙當選縣長後，許就到縣府公共造產任職，駐區宜蘭市，負責各種婚喪喜慶與活動的行程安排，打著林姿妙的名義，在地方相當活躍，關係相當不錯。

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最近這幾天，傳出許姓專員「跑路」，失聯多日完全聯繫不上；據被害人透露，許以職務之便，以及在地方經營的關係，話術相當多，比如「這是縣府的標案，這不能講，裡面有一些錢可以給你們賺」。

被害人說，許男用10萬為一單位去算，跟大家說10萬以下不用公開招標，10萬的利潤給2000到5000元都有，看要100萬、200萬、300萬，剛開始本金利息都有拿回來，後來金額愈來愈大，但給息還錢的時間卻一直拖。

至於是什麼標案？被害人指出，比如綠博、童玩節、蘭陽媽祖文化節等，縣府有什麼活動，許男就會講什麼活動，找大家一起做裡面的東西，一起賺錢，被害人至少50人以上，包括投資與借貸的金額應該有2億元，他個人以朋友立場借給許就超過1000萬元。

許姓專員上月28日白天還有參加宜蘭市的活動與行程，但28日晚上即失聯，迄今天已連續4天音訊全無，被害民眾透過關係，要求縣府找許出面解決，縣長室也連繫不上，整個人有如「人間蒸發」，因此有許男「跑路」、「捲款而逃」等傳聞；至於所詐騙或積欠債務，坊間有多種版本，除了被害人稱的2億元，也有9000多萬元與1.6億元等，不得而知。

縣府坦言許男確實失聯，但對於許在外面的個人行為一無所知，也與縣府無關，所有標案採購一切合法，與許男也無任何關係；但因許男失聯多日，縣府完全聯絡不到，因此以曠職3日將許解雇。

至於外界所傳的金錢糾紛或債務問題，縣府表示，他們也是「聽說」，無法得知真實性，若民眾權益被損害，請循法律途徑解決。

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