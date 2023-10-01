佯稱投資骨灰罈獲高利 ，8人被騙1400萬元，新竹地院將3名被告判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/10/01 16:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕潘姓男子等詐騙3人組瞄準投資骨灰罈民眾，聲稱有買家要高價收購，事後卻又以骨灰罈有瑕疵為由，假裝交易可能破局，3人看準民眾不願放棄高利潤的心態，順勢推銷自家骨灰罈，接著又以協助代墊、主管發現等理由，持續誘騙被害人匯款，總計8人共被騙超過1400萬元，新竹地院依詐欺取財罪判潘男11年11月重刑。

法官調查，3人從去年6月起先以不詳方式，取得手上有塔位及骨灰罈等殯葬商品亟欲脫手民眾個資，由于男、陳男主動聯繫各被害人，了解其手中殯葬商品的詳細內容及財務狀況，並逐步取得被害人信任，之後佯稱有「買家」欲以高價收購被害人手上的殯葬商品，並均相約在新北市永和地區某大樓內或彰化市立殯儀館與「買家」見面。

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其後，在與「買家」共同檢查被害人手上骨灰罈時，骨灰罈「必然」會被2人說成有破損或瑕疵等狀況，導致交易面臨破局，此時2人利用被害人因骨灰罈有瑕疵而慌亂，又不願交易破局狀態，順勢推銷販賣自家的骨灰罈，使被害人支付現金。

然因骨灰罈所費不貲，當被害人財力開始無法負擔時，2人便佯稱可協助代墊部分金額或與被害人合資購買，促使被害人儘速交付現金。

接著輪到潘男以公司主管或稽核部門角色登場，向被害人佯稱于、陳代墊或合資一事東窗事發，此行徑違反公司規定，或掰2人發生車禍等意外，為免先前談定的交易取消，被害人必須將不足金額補給他。

潘男等人均矢口否認犯行，辯稱均為個人行為，並無與他人犯意聯絡，然而法官認為本案被害人之間，互不相識，卻不約而同遭到3人以相同套路手法詐騙，總計8名被害人共被騙1400多萬元。

法官審酌3人所為，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係，法治觀念極為淡薄，犯罪手段顯示惡性甚為重大，最後依詐欺取財罪判潘男11年11月、于男9年10月、陳男5年11月，此外扣除已和解金額後，3人犯罪所得共1100萬元宣告沒收。

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