敬酒眉角讓秋節聚會變調 5男卡拉OK亂鬥全遭逮

消防人員為卡拉OK亂鬥的5人包紮。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/01 11:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市一群三五好友逢秋節相聚飲酒作樂，36歲施姓男子今凌晨應約前往蘆洲區某卡拉OK續喝第2攤，施男醉醺醺向38歲楊姓男子敬酒，期間2人皆因酒意在敬酒間互覺對方不禮貌，起初先是爭執，接著2人大打出手，勸架的另3名友人也加入亂鬥，警方獲報趕抵，最終將施、楊等共5人帶回派出所。

據了解，楊男與友人等4人在蘆洲區和平街一處卡拉OK趁著秋節聚會飲酒，酒過三巡後眾人再邀約施男來一起暢飲，而施男也早就在晚飯的第1攤喝得醉醺醺，凌晨2時許施男赴約來到了卡拉OK。

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本來氣氛很熱絡，施男與楊男等人分別敬酒，在與楊男敬酒期間，不知為何雙方都認為對方敬酒態度不佳，本來只是互相揶揄，沒想到越講越火大，雙方爭執不下進而大打出手，一旁3名友人不斷勸架，但眾人都有酒意，竟演變成5人亂鬥。

店家見狀報警，警方獲報趕抵第一時間拉開亂鬥的5人，喝令所有人配合調查，將5人帶回派出所。據悉，包含施、楊在內的5人身上分別都有大小不一的擦挫傷，而5人到派出所後也冷靜下來，因為彼此熟識，所以互不提告，但警方仍依妨害秩序罪嫌，將這5人依法裁罰。

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